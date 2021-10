Dorfentwicklung startet - am 28. Oktober Bürgerversammlung

Mariensee/Bevensen (r/dgs). Nach dem Mühlenfelder Land ist nun auch die Dorfregion Mariensee - Bevensen mit den Ortschaften Mariensee, Bevensen sowie Wulfelade, Empede, Himmelreich, Büren und Laderholz in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes aufgenommen worden. In den kommenden Monaten soll ein Dorfentwicklungsbericht unter Beteiligung der Bevölkerung erstellt werden. Eine Bürgerversammlung wird erste Informationen zur Dorfentwicklung geben und die Chancen und Möglichkeiten der kommenden Jahre aufzeigen. Sie findet am Donnertag, 28. Oktober, von 18 bis 20 Uhr Uhr im Gasthaus Bartling in Wulfelade statt. Da die Zahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten. Diese nimmt das Planungsbüro „mensch und region“ noch bis Freitag, 22. Oktober, entgegen unter Telefon 05151/ 79 09390 oder per Mail an dorfentwicklung@mensch-und-region.de. Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der 3-G-Regelung durchgeführt. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen. Hinweise zur Dorfentwicklung sind auf der Seite www.mariensee-bevensen.de zu

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1180 vom 23.10.2021