Ein Kind reist in die Katastrophe

Autorenduo schreibt ein Buch über die Katastrophe 1944 in Lindwedel

Nach den Detonationen: So sah die Straße nach der Katastrophe 1944 zwischen Dorf und Bahnhof aus.

Neustadt/Lindwedel. Der 15. Oktober 1944 war ein Sonntag, ein Herbsttag voller Sonne. Und es war der Tag, an dem im kleinen Dorf Lindwedel innerhalb weniger Sekunden bis zu 430 Menschen ihr Leben verloren. Das Autorenduo Dirk von Werder und Artur Minke - Journalist der eine, Fahrschullehrer und Lindwedeler Bürgermeister der andere - haben den Opfern ein Buch gewidmet: „Elsbeths Reise“.

„Die genaue Zahl der Toten wird sich nie ermitteln lassen, auch nicht ansatzweise“, sagt Co-Autor Minke. Als ehrenamtlicher Bürgermeister hat er bereits mehrfach auf Gedenkveranstaltungen über diesen Tag gesprochen, an dem sich in Lindwedel soviel Unglück anhäufte, dass es in einer Katastrophe endete: Tiefflieger hatten einen Güterzug attackiert, der Torpedos und Seeminen geladen hatte, was furchtbare Detonationen auslöste. Zugbegleiter, Bahnhofsmitarbeiter, Anwohner aus Lindwedel auch Kriegsgefangene wurden getötet - sowie eine nicht abzuschätzende Zahl von Insassen eines Personenzuges, der zur selben Zeit in Bahnhofsnähe zum Stehen gekommen war.

Im Zug: Vermutlich mehrere hundert Menschen - Krankenschwestern, die zwischen Schwarmstedt und Hannover pendelten, Soldaten, auf dem Weg an die Front, auch Kriegsgefangene, zur Arbeit in Hannover eingeteilt. Und: ein Großvater aus Schwarmstedt, der seine Enkelin nach Hause nach Hameln bringen sollte. Die, Elsbeth mit Namen, ist damals neun Jahre alt - ihre Reise endet am 15. Oktober 1944 in Lindwedel, doch sie überlebt. Ihre Erinnerungen sowie die etlicher weiterer noch lebender Zeitzeugen bilden das Gerüst des Buches.

„Wir wollen dem Vergessen entziehen, was nicht vergessen werden darf: dass Krieg jeden trifft, dass Krieg grausam ist und in unvorstellbarem Ausmaß unmenschlich“, sagt von Werder. Um das zu erreichen, schildern die beiden Autoren Einzelschicksale. Sie nennen Namen, entreißen Opfer der Anonymität unvorstellbar großer Zahlen im Krieg getöteter Menschen.

Da ist die 19-jährige Helstorferin Magdalene Schöneberg, die erst eine Station vor Lindwedel, in Hope, in den Zug eingestiegen ist und getötet wird, da ist der russische Zwangsarbeiter Wassilie Sgonnikow, von dem nur sein Name und das Geburtsjahr 1905 bekannt sind sowie sein Todesdatum: 15. Oktober 1944 in Lindwedel. Da ist die Gastwirtin Helene Pankoke mit ihren Töchtern Olga und Inge, die am Gasthaus sterben oder die Bauerntochter Inge Brockmann, die das rettende Haus der Eltern fast erreicht hat, als sie mit der Druckwelle einer der Explosionen von einem Metallteil getroffen wird. Auch sie stirbt – acht Tage vor ihrem 18. Geburtstag.

Immerhin: Wassilie Sgonnikow, die Pankokes, Inge Brockmann und Magdalene Schöneberg können identifiziert und beigesetzt werden. In der Trümmerlandschaft zwischen Bahnhof und altem Dorf Lindwedel – rund 500 Meter liegen dazwischen – finden Helfer in den Stunden und Tagen nach der Katastrophe vielfach nur Körperteile oder Kleidungsreste von Getöteten. Die Wucht der Explosionen hat furchtbare Wirkung gezeigt.

Das Buch „Elsbeths Reise“ hat 96 Seiten und ist mit zahlreichen auch historischen Fotos illustriert. Es ist ab sofort in den Buchhandlungen Frerk und Biermann erhältlich.

