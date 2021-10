Upcycling: Was man aus Müll so alles machen kann

Grundschule und Juku arbeiten Hand in Hand

Lustige Tierfiguren, farbenfrohe Behälter und vieles mehr bastelten die Viertklässler. Das Bastelmaterial stammte zumeist aus dem Müllsack. Juku-Dozentin Katharina Plum unterstützte die Kinder bei der Umsetzung ihrer Ideen.

Neustadt (dgs). Aus Müll kann man noch eine Menge machen - das haben die Schüler der Klasse 4b an der Grundschule Stockhausenstraße in ihrer Projektwoche gelernt. Mit Fantasie und Kreativität haben sie aus leeren Plastikkanistern, weggeworfenen Tetrapacks, Deckeln und alten Bürsten kleine Kunstwerke erschaffen. Und sogar die kaputte Brille ihrer Klassenlehrerin Sabine Buntrock fand dabei noch Verwendung.

Das Thema Müll beschäftigte die Viertklässler schon länger, insbesondere mit dem Plastikmüll in den Meeren hatten sie sich bereits auseinandergesetzt. Wie kann man Müll vermeiden, lassen sich Sachen reparieren, kann man sie verschenken oder umnutzen? Da traf es sich gut, dass die benachbarte Jugendkunstschule (Juku) das Projekt „Upcycling“ anbot, das vom Kultusministerium und der Stadt finanziell gefördert wurde.

In kleinen Gruppen machten sich die Grundschüler also in der Juku ans Werk: Muna bastelte mit viel Elan aus einem alten Kanister einen Fuchs, Rosario und Sila zerteilten eifrig Tetrapacks und verwandelten sie in nützliche Behälter für Stifte oder anderes Allerlei. Unterstützt wurden die Kinder bei der Umsetzung ihrer Ideen von Juku-Dozentin Katharina Plum. Sie zeigte den Kindern, dass so manches, was im Abfallsack landet, noch gut als Bastelmaterial genutzt werden kann. „Es wäre schön, wenn … schon unsere Kleinsten lernen, wie wichtig es ist, mit unseren Ressourcen, die wir noch haben, verantwortungsvoll umzugehen“, erklärt Gabriela Ulrich-Pfeifenbring, Vorsitzende der Juku, die Intention des Projekts.

Die Schüler der Klasse 4b waren so kreativ beim Upcyceln, dass sie ihre Mitschüler sogar zu einer kleinen Ausstellung einladen konnten. Und auch nach der Projektwoche soll die Müllvermeidung für die Kinder weiter ein wichtiges Thema sein.

