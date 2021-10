Die Corona-Lage am Freitag: Weitgehende Lockerungen ab morgen

Neustadt (os). Schon von morgen, Samstag, an treten umfassende Lockerungen der Corona-Regeln in der Region Hannover in Kraft. Weil der Inzidenzwert seit dem 9. Oktober unter 50 liegt und die beiden weiteren Bedingungen - Hospitalisierung-Inzidenz und Intensivbehandlungsquote - nicht die Warnstufengrenze erreichen, ist dann deutlich mehr möglich. So gibt es keine 3G-Pflicht in Restaurants, Fitnesstudios, bei Sport in geschlossenen Räumen und bei körpernahen Dienstleistungen mehr. Maskenpflicht bis zum Platz und Kontaktdaten sind weiter vorgeschrieben, es sei denn, es gilt freiwillig 2G. Beschränkungen bei der Personenzahl auf privaten Feiern gibt es nicht mehr, ab 25 Gästen aber die Pflicht zur Kontaktdatenaufnahme. Die gilt auch bei Sitzungen und anderen großen Veranstaltungen. Großveranstaltungen sind nun wieder mit bis zu 25.000 Besuchern bei 3G, unbegrenzt bei 2G möglich. Gilt letzteres nicht, muss ab 5.000 Gästen aber die Kapazität halbiert werden.

In den vergangenen 24 Stunden registrierte das Gesundheitsamt der Region drei weitere positive Covid-19-Tests bei Menschen aus dem Stadtgebiet. Durch weitere Genesungen bleibt die Zahl aktuell als "infiziert" geltender Neustädterbei 39 gleich. Seit Pandemiebeginn gab es nun 1.691 (+3) direkt Betroffene. Davon starben 47 an Corona, 1.605 (+3) sind genesen. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner für Neustadt sinkt weiter auf 28,7.

Für die Region Hannover gesammt - maßgeblich für die geltenden Corona-Maßnahmen - wird am heutigen Dienstag eine 7-Tage-Inzidenz von 48,3 (+6,5) angegeben, die landesweite Hospitalisierung-Inzidenz liegt bei 2,1 (+0,1) und die Intensivbehandlungs-Quote bei 3,5 (-0,1).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard.

