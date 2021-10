Ehrungen für „kein angesehenes Geschäft“

(Orts-)Ratsmitglieder für lange Tätigkeit ausgezeichnet

Aus dem Rat Verabschiedet: Heinrich Bremer (v.li.), Andreas Schaumann, Stephan Iseke, Ute Lamla, Thomas Iseke, Lea-Mara Sommer, Ferdinand Lühring, Björn Niemeyer, Herwig Dannenbrink, Klaus Kosellek, Michael Homann und Dietrich von Dessien. Foto: Seitz

169 Jahre politisches Ehrenamt bringen Harry Piehl (SPD/v.li.), Manfred Lindenmann (Grüne), Uwe Münkel (UWG), Heinrich Dettmering (CDU), Heinrich Bremer (FFN) und Klaus Hendrian (SPD) auf die Bühne. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Viele Urkunden, Ehrenringe, Blumen und Dankschreiben gab es in der Ratssitzung zu verteilen. In der Aula des Berufsbildungszentrums wurden zudem Ratsmitglieder verabschiedet, die dem Gremium in der neuen Periode ab November nicht mehr angehören.

Der Ratsvorsitzende Wilhelm Wesemann (CDU) hatte festgehalten, dass Kommunalpolitik die „Basis für unsere freiheitliche Grundordnung“ sei. Gegenseitige Achtung und Akzeptanz habe die abgelaufene Ratsperiode ausgezeichnet, der Urheber des einzigen Verstoßes sei nicht mehr dabei, sagte er ohne Namen zu nennen. Politik sei kein angesehenes Geschäft, so der Ratsvorsitzende, der sich das aber anders wünscht. Am Beispiel von Harry Piehl - 25 Jahre in der Kommunalpolitik, davon viele Jahre Bordenaus Ortsbürgermeister - rechnete er vor, dass mehr als mindestens sechs Vollzeit-Arbeitsjahre für das Engagement aufgewendet wurden. Wie Piehl wurden auch Klaus Hendrian, Uwe Münkel, Manfred Lindemann und Heinrich Bremer für ein Vierteljahrhundert in Ortsräten ausgezeichnet, Heinrich Dettmering aus Himmelreich als Mitglied des Ortsrates Mariensee sogar für 40 Jahre - dabei sind es sogar schon 44. „Eine seltene Ehrung“, bekräftigte Nicole Teuber vom Niedersächsischen Städtetag, die eigens für die Auszeichnungen angereist war.

Aus dem Rat scheiden neben Bremer, Klaus Kosellek und Herwig Dannenbrink (alle FFN), Andreas Schaumann, Lea-Mara Sommer, Ferdinand Lühring (alle SPD), Stephan Iseke (Linke), Thomas Iseke (FDP) sowie Björn Niemeyer, Michael Homann und Dietrich von Dessien (alle CDU) aus.

Für 15 Jahre im Rat erhielten Harald Baumann, Ute Bertram-Kühn, Ute Lamla, Willi Ostermann und Stefan Porscha Ehrenringe der Stadt - oder alternative Geschenke. Grünen-Ratsherr Godehard Kass wäre ebenfalls für 15 Jahre geehrt worden, er hatte jedoch auf die Auszeichnung verzichtet.

