Rat entscheidet: Helstorf soll Schulstandort im Norden werden

Ausgang überrascht - Ergebnis dürften deutlich höhere Kosten sein

Thomas Iseke (FDP/li.) und Willi Ostermann (UWG) waren zur Auszählung der letztlich knappen und umstrittenen Entscheidung bestimmt worden. Nach je einem Wahlgang pro Variante stand das Ergebnis schließlich fest.

Neustadt (os). Nicht oft bringen geheime Abstimmungen noch einen Umschwung, in der Schulstandortfrage für den Norden des Stadtgebietes war das so. Die Variante A - Mandelsloh - fiel bei der Mehrheit der Mandatsträger mit 18:22 Stimmen bei einer Enthaltung durch. Das machte die Abstimmung für Helstorf erst möglich. Dort fiel das Ergebnis mit 21:19 und einer Enthaltung noch ein wenig knapper aus. Trotzdem steht jetzt fest: Die gemeinsame Grundschule Mandelsloh/Helstorf wird künftig auf der Ostseite der Leine angesiedelt. Im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss am Montag war die Entscheidung noch „mehrheitlich“ für Mandelsloh gefallen, ebenso im Schulausschuss in der vergangenen Woche (wir berichteten) mit 8:6 Stimmen. Wie im Vorfeld angekündigt, hatte die CDU geheime Abstimmung beantragt. Die deutliche Mehrheit des Rates unterstützte das. Die Diskussion fiel nach langen Debatten in den Fachausschüssen eher überschaubar aus.

CDU und Grüne hatten angekündigt für Helstorf zu stimmen. Zum einen, um ein Ungleichgewicht im gemeinsamen Kleinzentrum Mandelsloh/Helstorf zu minimieren, verhindert werden soll aber auch ein Umbau im Bestand. Björn Niemeyer hatte für die Christdemokraten noch einmal betont, sie wollten eigentlich gar keine Schule mehr schließen.

Über das, was Manfred Lindenmann (Grüne) vorschwebt wird dann aber im Detail doch erst der neue Rat entscheiden: Ein Neubau, den er wegen offener Schadstoffbelastung und Gebäudeteilen aus den 50er und 60er Jahren für deutlich kalkulierbarer hält. Die FDP-Fraktion kündigte ebenso das Votum für Helstorf an. Zusammen haben die drei Fraktionen 19 Stimmen. SPD-Sprecher Ferdinand Lühring sah vor allem die finanziellen Auswirkungen - verwies auf die direkt im Tagesordnungspunkt zuvor gehörten Haushaltsdaten (siehe auch eigener Artikel). Wie berichtet waren Sanierung und Anbau für Mandelsloh auf 9,1 Millionen Euro, Helstorf dagegen auf 13,3 Millionen taxiert worden. Ein Neubau - ohne Abrisskosten - wird auf 12,1 Millionen Euro Investitionsvolumen geschätzt. Daher wollten die Sozialdemokraten für Mandelsloh stimmen, das kündigte auch UWG-Sprecher Willi Ostermann an. Zusammen ergäbe das 16 Stimmen, mit dem Bürgermeister 17. Ostermann hatte zuvor um knappe Statements gebeten, weil man „niemand mehr umstimmen“ könne. Die drei FFN-Vertreter - Klaus Kosellek hatte im Schulausschuss für Mandelsloh vortiert - äußerten sich nicht, ebenso AfD-Mann Volker vom Hofe.

Bürgermeister Dominic Herbst hatte vor der Abstimmung noch betont, es sei gut für alle betroffenen Dörfer, dass endlich eine Entscheidung falle. „Keiner hat Lust einem Dorf weh zu tun“, sagte das Stadtoberhaupt, hieß auch die geheime Abstimmung ausdrücklich gut, damit „jeder wie er persönlich meint“ abstimmen könne. Die Entscheidung selbst nannte er noch einmal von der Regionalen Landesbehörde für Schule und Bildung „erzwungen“.

Erste Reaktionen unterschiedlich

Schulleiterin Nicole Ortelt musste ein Ahnung gehabt haben. Sie verließ die Aula des BBZ, in der die Ratssitzung abgehalten wurde, noch vor der ersten Abstimmung - unter Tränen, wie Zeugen übereinstimmend berichten. Für eine Stellungnahme war sie nicht zu erreichen.

Helstorfs Ortsbürgermeisterin Silvia Luft (CDU) war die Freude deutlich anzusehen. Sie kam erst über die Schuldiskussion zur Politik. Sie musste das auch am Freitagmorgen „noch sacken lassen“. Gefeiert werde jedoch auf keinen Fall, „das tut man nicht“, sagte Luft bei aller Freude über das Ende von „neun Jahren Zitterpartie“. Sie wünsche sich, dass die laufende Petition an den Landtag noch Erfolg habe und so letztlich beide Orte ihre Schulen behalten können.

Ihr Mandelsloher Kollege Günter Hahn (UWG) betont zwar die demokratische Entscheidungsfindung, versteht sie aber trotzdem nicht. „Wie man 15 Millionen für einen Neubau ausgeben und finanzieren will ist mir schleierhaft.“ Das Geld werde an anderer Stelle dringender gebraucht. Nach seiner Wahrnehmung sei auch die Enttäuschung im Kollegium groß, er befürchtet zudem personelle Folgen.

Auf der Facebookseite der Neustädter Zeitung fanden sich ebenfalls schnell erste Kommentare. Unverständnis angesichts der finanziellen Situation überwiegt, es gibt aber auch Beifall, das endlich eine Entscheidung gefallen ist.

