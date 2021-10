Fair und Bio - VHS bringt Aufenthaltsqualität ins Schloss

Heiße Getränke, leckere Snacks und gemütliches Ambiente

Angela Pfeiffer schreibt die Begrüßungstafel, die Kursteilnehmer und Schloss-Besucher ins neue Foyer der VHS locken soll. Dort präsentierte Geschäftsführerin Martina Behne Bürgermeister Dominic Herbst den Snack-Automaten mit gesunden und fairen Bio-Produkten.

Neustadt (os). Im neuen Snackautomaten der Volkshochschule Hannover-Land (VHS) kann man die gesunden und leckeren „Kleinigkeiten“ erstmal Karussell fahren lassen, um sich zu entscheiden. Dann bekommen Besucher aber Salat, Suppe, Brötchen und mehr in Bio-Qualität oder aus fairer Produktion. „Gesunde Speisen waren uns sehr wichtig“, sagt Geschäftsführerin Martina Behne bei der offiziellen Vorstellung im Foyer der neuen Geschäftsstelle Neustadt. Die „residiert“ wie berichtet im neuen Westflügel von Schloss Landestrost, außerdem ist dort auch die Hauptgeschäftsstelle untergebracht. Die Stadt Neustadt investierte in die Ausstattung der lokale Niederlassung rund 372.000 Euro, an der Einrichtung der Hauptgeschäftsstelle sind alle Kommunen des Zweckverbandes finanziell beteiligt.

Neben Kursteilnehmern kann das Foyer auch von Besuchern des Schlosses genutzt werden. Dort gibt es aktuelle Zeitungen, freies WLAN und gemütliche Sitzgelegenheiten - dazu viele Infos rund um die VHS und ihr Programm. Ein Touchscreen macht sogar Kursbuchungen möglich. Neben dem Snack-Automaten wird kostenlos Trinkwasser mit und ohne Kohlensäure angeboten, „zum Selbstkostenpreis“ gibt es auch Heißgetränke wie Kaffeespezialitäten, Tee und Kakao. „Wir sind total dankbar, dass wir diese Versorgung anbieten können“, sagt Martina Behne. Hausmeister Sergej Antipov steht Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. Ein Wehrmutstropfen fiel auch Bürgermeister Dominic Herbst sofort auf, der zu den ersten Kunden gehörte: Bezahlen lassen sich sowohl Snacks als auch Heißgetränke nur mit Münzen. Scheine sollen ab kommender Woche möglich sein. Ob eine Umrüstung auf Karten- oder Handyzahlung möglich ist, wird noch geprüft. Eingeschränkt sind auch die Öffnungszeiten. Werktags von 8.30 bis 15 Uhr ist immer jemand vor Ort, bei Kursbetrieb auch länger. Samstags hängt die Öffnung ebenfalls von stattfindenden Kursen ab.

Grundsätzlich lobt Herbst aber das Angebot: „Schön, dass das jetzt hier möglich ist und das Schloss weiter aufwertet.“

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1179 vom 16.10.2021