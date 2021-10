Personalmangel belastet Familien

Kita Schneeren im Notbetrieb - Eltern werden aktiv

Nicht alle Kinder können derzeit die Kita Schneeren besuchen, die Einrichtung läuft mangels Personal nur im Notbetrieb. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Schneeren (os). „Was haben eine Pflegefachkraft, ein Geschäftsführer, eine Laborantin, ein Bäcker und ein Ingenieur gemeinsam?“, fragen Eltern aus dem Ort rhetorisch. „Keine verlässliche Betreuung ihrer Kinder in der städtischen Kita“, wird die Antwort gleich nachgeliefert.

Den 60 zu betreuenden Kinder stehen aktuell nur vier pädagogische Fachkräfte gegenüber. Folge: Die Einrichtung ist im Notbetrieb, nicht alle Kinder dürfen kommen. Der Bedarf wird abgefragt und dann entschieden, wer Zuhause bleiben muss. „Teilweise wechseln Familien sich auch ab“, sagt Ilka Borstel, eine der Eltern. „Nach Corona ist bei allen der Urlaub aufgebraucht, aber das Problem wird immer auf die Eltern abgewälzt.“

Stadtsprecherin Nadine Schley bestätigt die Schneerener Probleme. „Wir haben dort vier erkrankte Kolleginnen, zwei Mitarbeiter haben die Einrichtung verlassen“, sagt sie. Eine der Stellen sei zum 1. Dezember neu besetzt, die andere noch nicht. Der städtische Springer-Pool - vier Kräfte für die 15 Kommunalen Einrichtungen - sei aktuell so gut wie leer, weil auch in anderen Kitas Mitarbeiterinnen krank sind. „Wir haben zu wenig Springerkräfte“, räumt Schley ein, es gäbe aber auch keine auf dem Arbeitsmarkt. Stellenneubesetzungen würden bereits mit dem Minimum der möglichen Verfahrensdauer absolviert.

Ilka Borstel sieht das skeptisch. „Die Stadt lässt sich nie auf feste Termine ein“, sagt sie, sieht die Eltern vertröstet. „Ich bin selbst Projektleiterin, bei uns gibt es immer auch ein Datum. Den Fachkräftemangel erkennen auch die aber Eltern an. Auf den Hinweis der Kita-Leitung haben sie jetzt eine „Arbeitsgruppe Personalfindung“ gegründet. Es gibt viel Lob für die engagierten Kräfte der Einrichtung, die sollen durch Verstärkung auch entlastet werden. „Die Belastung vergrault sonst weitere Erzieherinnen“, sagt Borstel. Mit den städtischen Stellenanzeigen hat sie aber ihre Probleme. „Schriftgröße acht für den Inhalt, dafür ein großer, blauer Vogel“, so ihre Kurzanalyse. Die Eltern bereiten nun eigenen Anzeigen und Aushänge vor, wollen auch ein kurzes Promotion-Video drehen. Die Anregung dazu sei vom städtischen Dezernenten Maic Schillack gekommen. „Der Winter kommt ja erst noch, da wird das Problem nicht kleiner“, so die Mutter.

Eine „garantierte, verlässliche Betreuung“ ist das Ziel, darauf bestehe immerhin ein gesetzlicher Anspruch. „Eine Klage bringt aber effektiv nichts, dann bekommt man vielleicht einen Platz in Mandelsloh und hat davon wenig“, sagt Ilka Borstel. Das Verständnis von Arbeitgebern sehen die Eltern als „endlich“, schon deshalb müsse eine zeitnahe Lösung her.

Die „Entlohnung an private Einrichtungen“ anzupassen, wie es Eltern vorschwebt, um mehr Fachkräfte zu finden, ist jedoch nicht möglich. Kommunen sind an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gebunden.

Die aktuelle Situation gehe aber zu Lasten der Familien, um die Neustadt an anderer Stelle werbe. Besonders aber belaste das Notgruppen-Modell die Kinder. „Nach all den Monaten des Lockdowns möchten sie nun endlich wieder geregelte und verlässliche Strukturen. Sie möchten mit Ihren Freunden spielen, singen, tanzen und basteln“, schreiben die Eltern.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1179 vom 16.10.2021