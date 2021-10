Itrich wechselt die Fahnen noch vor der neuen Rats-Periode

Ostermann beklagt Wählerbetrug, Ratsherrin fehlenden Rückhalt

In ihrer UWG-Anzeige versprach Magdalena Itrich noch Zusagen zu halten. Das galt offensichtlich nicht für die Fraktionszugehörigkeit, werfen ihr Ex-Mitstreiter vor.

Neustadt/Hagen (os). „Unser Wort zählt“ - mit diesem Slogan war die Unabhängige Wählergemeinschaft erneut in den Kommunalwahlkampf gegangen. Offensichtlich gilt das nicht für die Fraktionszugehörigkeit aller. Das bisherige Ratsmitglied Magdalena Itrich verlässt die UWG und schließt sich der SPD an, wie sie am Mittwoch mitteilte und auch in der Rats-Sitzung bekanntgab. „Ich werde auch in die SPD eintreten“, kündigt sie im Gespräch mit der NZ an. Die Sozialdemokraten seien ihr „vom Parteibuch her am nächsten“. Gespräche habe sie auch mit der FPD geführt, deren Vertreter sie kontaktiert hatten, bei beiden hätte sie nach eigenen Worten auch parteilos mitwirken können.

„Das ist Verfälschung des Wählerwillens oder sogar Wahlbetrug“, macht Fraktionschef Willi Ostermann seinem Unmut Luft. „Magdalena Itrich ist über unsere Liste in den Rat eingezogen, genug persönliche Stimmen hat sie nicht bekommen.“ Vor der Aufstellungsversammlung habe die Hagenerin auf einen guten Listenplatz gedrungen, sich dann aber rar gemacht als der gewünschte erste Listenplatz wieder an den UWG-Vorsitzenden Günter Hahn ging. „Wir konnten ihr scheinbar nicht bieten, was die SPD bietet“, sagt Ostermann enttäuscht.

Aus Itrichs Sicht fehlte der Rückhalt für ihre Entscheidung, mit der SPD im Ortsrat Mühlenfelder Land zu kooperieren. Willi Ostermann habe noch einmal ein Gespräch mit ihr und dem dortigen CDU-Ortsbürgermeisterkandidaten Frank Hahn führen wollen. Das lehnte sie jedoch ab, weil sie selbst schon mit Hahn gesprochen hatte. Die UWG kooperiert auf Stadtebene mit CDU und Grünen, Itrich hatte das gefühl, sie solle zu einer ähnlichen Zusammenarbeit im Ortsrat gedrängt werden. Als sie ablehnte, sei sie gefragt worden, ob sie das Mandat wohl mitnähme.

Willi Ostermann bestätigt den Gesprächswunsch, habe aber auch betont, dass die Entscheidungen grundsätzlich auf Ortsratsebene fallen sollten. „Wir wollten nur mitgenommen werden, auch weil SPD-Mitglieder offensiv an unsere neuen Mandatsträger herangetreten sind“, sagt er. Alle andere Kandidaten hätten das auch getan. „Magdalena hat mir sogar noch geschrieben, dass die Arbeit in der Kooperation okay war.“

Das bestätigt die Hagenerin auch der NZ. Allerdings habe es schon ein paar Punkte gegeben, die „nicht mehr so passten“. Ins Detail gehen mochte sie aber nicht, weil sie kein böses Blut und der UWG auch nichts Schlechtes wolle. Die gerade geschlossene Kooperationsfrage im Mühlenfelder Land bezeichnet Itrich deshalb als „nur das i-Tüpfelchen“. Sie habe sich auf lange Sicht nicht mehr erwünscht gefühlt. Ein klares Dementi gibt sie jedoch für ein „Gerücht“, sie werde künftig für die neue Bundestagsabgeordnete Rebecca Schamber (SPD) arbeiten. „Da ist mir nichts angeboten worden“, sagt das Ratsmitglied bestimmt.

Der Bruch mit dem Mentor

„Ich will politisch weiterarbeiten und setze mich gern ein“, sagt Magdalena Itrich. UWG-Fraktionschef Willi Ostermann hatte sie einst dazu ermuntert und sie in die Wählervereinigung geholt. „Dafür bin ich ihm auch weiterhin dankbar“, sagt die Hagenerin der Neustädter Zeitung.

In den Rat gekommen war sie im August 2017 für den ausgeschiedenen UWG-Ratsherrn Karl-Heinz Grote. Der war wie Itrich jetzt über die Liste eingezogen, gab daher das Mandat zurück - was er nicht gemusst hätte. Kandidiert hatte Magdalena Itrich auch schon 2016, hatte damals deutlich mehr Stimmen (240) als bei der Kommunalwahl am 12. September (163) für den Ortsrat bekommen. Auch auf Stadtebene reichten ihre 138 (2016: 110) Stimmen nur für Rang sieben in der UWG, der bessere Listenplatz zwei brachte ihr aber das Mandat. „Ich habe mir meinen Listenplatz hart erarbeitet“, sagt Itrich, deshalb will sie den Platz im Rat auch behalten - jetzt eben für die SPD.

