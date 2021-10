Landwehr wird heute schon wieder freigegeben

Möbellager-Abriss geht schneller

Wieder freie Fahrt: Am Freitag sollte die Baustellenampel für den Möbellager-Abriss von der Landwehr geräumt werden.

Möbellager-Abriss in halber Zeit erledigt - Straße wieder frei

Zebrastreifen war Übergangslösung an der Landwehr

Neustadt (os). Statt am 22. Oktober war die einspurige Verkehrsführung in der Landwehr bereits an diesem Freitag wieder aufgehoben worden. Weil der Abriss des ehemaligen Möbellagers schneller vonstatten ging, ist die Baustellenampel in der Bahnunterführung nicht mehr nötig. Restarbeiten können nun ohne Kraneinsatz laufen.

Dabei hatten die Arbeiten erst später beginnen können. Baustellenampel und reguläre Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Landwehr/Königsberger Straße lagen zu dicht beeinander, dadurch entstand Rückstau, nachdem die Maßnahme am Montag eingerichtet worden war. Weil Fahrzeuge, die von der B 442 (Wunstorfer Straße/Nienburger Straße) kamen, bevorzugt abgeleitet wurden, um dortige Behinderungen so gering wie möglich zu halten, hätte sich Stau bis in den einspurigen Bereich gebildet und diesen blockiert (wir berichteten). Ein kurzfristiger Ortstermin von Stadt, Polizei und Region ergab: Ein provisorischer Zebrastreifen sollte die Querung für Fußgänger ermöglichen, die Kreuzungsampel wurde abgestellt. Selbst die Beschilderung mit laminierten Blättern sah improvisiert aus, dafür lief der Autoverkehr deutlich ruhiger. An den Zebrastreifen konnten sich offensichtlich aber nicht alle motorisierten Verkehrsteilnehmer schnell gewöhnen. Bei Fußgängern war besondere Vorsicht gefragt - die sollte an solchen Übergängen aber stets gelten, Stichwort: Blickkontakt.

