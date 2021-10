Die Corona-Lage am Mittwoch: Vier Personen mit positivem Test

Neustadt (os). In den vergangenen 24 Stunden gab es vier neue positiv auf Covid-19 getesteten Menschen im Neustädter Land. Die Gesamtzahl der Fälle sinkt dadurch um einen auf 1.687. Als aktuell "infiziert" gelten nach weiteren Genesungen nun 41 (-5) Personen, trotz der neuen Fälle sinkt diese Zahl durch weitere Genesungen, also das erreichte Ende der Quarantänezeit. Bisher sind insgesamt 1.599 Menschen "genesen", 47 sind an Covid-19-Infektionen gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner nahm auf 46,4 (-4,4) ab.

Für die Region Hannover gesammt - maßgeblich für die geltenden Corona-Maßnahmen - wird am heutigen Dienstag eine 7-Tage-Inzidenz von 43,9 (+0,2) angegeben, die landesweite Hospitalisierung-Inzidenz liegt bei 2,2 (-0,1) und die Intensivbehandlungs-Quote bei 3,9 (+/-0).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

