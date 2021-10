86-Jährige aus Hagen nach 22 Stunden wieder da

Nachbar findet Seniorin verletzt auf Wiese

Hagen (os). Die Polizei hat am Sonntagnachmittag und Montagvormittag nach Margarethe S. gesucht. Die an Demenz erkrankte 86-Jährige war mindestens Seit Sonntag, 14 Uhr, aus ihrem Wohnhaus verschwunden. Polizeibeamte suchten bis in den Abend am Boden und aus der Luft nach der Frau, auch ein sogenannter Mantrailer-Spürhund kam zum Einsatz. Am Montag wurde die Suche fortgesetzt, unter anderem durch einen Zug der Bereitschaftspolizei, der auch Drohnen mit Wärmebildkamera einsetzte.

Ein Nachbar der Gesuchten teilte am Montagmittag dann mit, er habe eine Person auf einer Wiese liegen sehen. Im kniehohen Gras wurde die Seniorin schließlich gefunden, rund 1,5 Kilometer von ihrem Haus in Richtung Nöpke. Laut Polizei war die 86-Jährige "bedingt ansprechbar" aber nicht in Lebensgefahr. Rettungskräfte brachten sie ins Klinikum Neustadt.

Gesehen worden war die Seniorin zuletzt am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr in ihrem Wohnhaus „Am Bahnhof“. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihr Lebensgefährte angekündigt, für einige Stunden das Haus zu verlassen, um Erledigungen zu machen. Als er gegen 14 Uhr zurückkehrte, war die Frau verschwunden. Nachdem der Mann auf dem Grundstück sowie in der näheren Umgebung nicht gefunden hatte, alarmierte er die Polizei. Auch aufgrund der nächtlichen Temperaturen waren die Beamten von Lebensgefahr ausgegangen.

