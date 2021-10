Rathaus-Bau lässt Parkplätze verschwinden

Ausweichmöglichkeiten ausgeschildert - Gebühren im Parkhaus halbiert

Die Parkplätze an der Marktstraße Süd stehen nur noch bis 23. Oktober zur Verfügung, dann sind sie für Vorarbeiten zum Rathaus-Bau gesperrt.

Neustadt (os). Einige Gebäude auf dem Archivfoto existieren mittlerweile schon nicht mehr. In den vergangenen Wochen haben Abrissbagger zwei Häuser an der Lindenstraße sowie den alten Bauernhof dem Erdboden gleich gemacht.

Ab dem 25. Oktober gehen die Arbeiten für den Rathausbau auf dem bisherigen Parkplatz zwischen ehemaligem Kaufhaus und Sparkasse weiter. Betonflächen werden zurückgebaut, später entsteht dort die Tiefgarage unter dem Rathaus, die fast ebenso viele Stellplätze bieten wird, wie nun verloren gehen. Die bisher geschlossene Zufahrt zum abgehängten Teil der Lindenstraße wird wieder geöffnet, sie soll unter anderem Lieferverkehr sicherstellen. In unmittelbarer Nähe wird noch ein Fachwerkhaus abgerissen, das zuletzt eine Spielhalle beherbergte. Auch mit weiteren Anliegern wurden Zufahrten für Lieferanten bereits direkt geklärt.

In der Übergangszeit bis zur Fertigstellung des neuen Verwaltungssitzes müssen Autofahrer auf andere Parkmöglichkeiten ausweichen. Im Innenstadtbereich weisen dann große Tafeln auf die Fahrtrichtungen zu den nächstgelegenen Parkplätzen hin. Wie berichtet hat die Stadtverwaltung einen entsprechenden „Kassensturz“ gemacht und die Auslastung der umliegenden Flächen beobachtet. Ergebnis: Vor allem am „Mühlenhof“, am Schützenplatz und „Zwischen den Brücken“ am Löwen sind an den meisten Tagen Plätze frei. Besonders aber das Parkhaus am Wallgraben ist meistens nicht ausgelastet. Für die Zeit des Rathaus-Baus wird dort die Gebühr auf einen Euro für zwei Stunden halbiert, um die Nutzung attraktiver zu machen.

Rund 70 neue Haltebuchten entstehen bis Januar auf der Fläche des ehemaligen Möbellagers, dort haben die Abrissarbeiten begonnen - siehe Bericht auf Seite 5 - Sperrungen der Landwehr sind die Folge.

Nicht für die Öffentlichkeit sind dagegen die jüngst angelegten Parkmöglichkeiten an der Lindenstraße auf Höhe des ehemaligen Feuerwehrhauses gedacht. Die dort markierten Plätze stehen ausschließlich VHS-Mitarbeitern zur Verfügung.

Ausgabe-Nr. 1178 vom 09.10.2021