Grundschule: Knappes Votum für Mandelsloh

Schulausschuss trifft Vorentscheidung, Finale im Rat nächsten Donnerstag

Neustadt (os). Einen umfangreichen Fragenkatalog - maßgeblich von Helstorfer Seite - hatte die Verwaltung nach dem ersten Teil des Bauausschusses am Dienstag vergangener Woche in Rekordzeit beantwortet. Das honorierten auch alle Redner in der Fortsetzung am Donnerstag. Fachbereichsleiter Jörg Homeier und der Fachdienstleiter Immobilien, Thomas Völkel, waren sogar extra in beiden Schulen noch einmal vor Ort gewesen.

An den Fronten hatten die weiteren Informationen aber nichts mehr geändert. „Die erweiterte Drucksache bestärkt uns in der Entscheidung für Mandelsloh“, hatte SPD-Sprecher Ferdinand Lühring gesagt und ergänzt: „Wir verstehen, dass die Helstorfer um ihre Schule kämpfen.“ Anders bewertete Manfred Lindenmann (Grüne) die Lage. „Es dreht sich im Wesentlichen um die Kosten der Sporthalle“, so der Helstorfer. In der dort vorhandenen Halle ist nach Einschätzung seiner Fraktion richtlinienkonformer Unterricht möglich. „Bei den einzusetzenden Summen ist die Sanierung immer ein Kompromiss“, so der Grünen-Sprecher. Er plädierte für einen Neubau der gemeinsamen Schule in Helstorf, nachdem auch die 3. und 4. Klassen zunächst nach Mandelsloh wechseln. Das mache eine Bauphase ohne den „pädagogisch nicht vertretbaren“ Umbau im laufenden Betrieb möglich.

Während UWG-Vertreter und Mandelslohs Ortsbürgermeister Günter Hahn schon „den Fragenkatalog nicht nachvollziehen“ konnte und erwartungsgemäß das Votum für seinen Ort ankündigte, holte FDP-Ausschussmitglied Ute Bertram-Kühn noch einmal weit aus. Zum einen hatte sie weitere vergleichbare Außenstellenlösungen in Niedersachsen gefunden, zum anderen machte sie zweierlei Maß bei der Bewertung von Busumsteige und Barrierefreiheit aus. In beiden Punkten gab es jedoch Contra von der Verwaltung. Bertram-Kühn sprach sich ebenfalls für einen Neubau in Helstorf aus.

Den favorisiert auch die CDU-Fraktion. Sprecher Björn Niemeyer hob hervor, dass die jetzige Entscheidung von der Landesbehörde erzwungen werde, „die wir so nicht getroffen hätten“. Im Sinne einer besseren Verteilung im kooperierenden Kleinzentrum Mandelsloh-Helstorf wollen die Christdemokraten mit dem Schulstandort auch einen Ausgleich schaffen.

Für den Ausschuss und den Rat kündigte er Anträge zu geheimer Abstimmung an. Die hatte am Donnerstag zwei Runden, es wurde jeweils über Variante A (Mandelsloh) und Variante B (Helstorf) abgestimmt. Mit 8:6 Stimmen für A und 6:8 gegen B war das Votum knapp. Die endgültige Entscheidung fällt am 14. Oktober im Rat, der tagt öffentlich ab 18 Uhr in der Aula der Berufsbildenden Schulen an der Bunsenstraße. Die Schulausschuss-Entscheidung ist dabei nicht bindend. Die SPD-Fraktion hat noch nicht über eine Freigabe der Abstimmung gesprochen, in der Mehrheitsgruppe war das Thema von Beginn an ausgeklammert worden, eine einheitliche Abstimmung wird es daher nicht geben.

