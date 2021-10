Neues Gewerbegebiet könnte südlich des Feuerwehrzentrums entstehen

4,6 Hektar sollen Nachfrage der nordwestlichen Kernstadt abdecken

Von der Brücke der Heinrich-Heine-Straße ist zwischen Bahnstrecke, Feuerwehrzentrum und Auengärten der Großteil des potentiellen Gewerbegebiets „Moorgärten" einsehbar.

Neustadt (tma). Die Erweiterung des Gewerbegebiets Ost hat noch nicht angefangen, doch aufgrund der hohen Nachfrage wird bereits die nächste Fläche in der Kernstadt ins Auge gefasst. Zwischen Nienburger Straße und Bahnlinie ist südlich des Feuerwehrzentrums und östlich des Wohngebietes Auengärten auf 4,6 Hektar Fläche das Gewerbegebiet „Moorgärten“ geplant.

In der letzten Sitzung des Ortsrates in seiner aktuellen Zusammensetzung präsentierte Sven Kanngießer, Geschäftsführer der Grundstücksentwicklungs GmbH (GEG), das Vorhaben. So wurde bereits 2016 in die Planung gegangen, Gespräche mit den Grundstückseigentümern waren durch die Pandemie allerdings abgebrochen, nun wurde das Gebiet sichtlich verkleinert, da nicht alle verkaufen wollen.

Im kommenden Monat sollen nun der Einleitungsbeschluss gefasst und Verträge geschlossen werden, doch bis zur Erschließung 2023 sind noch einige Besonderheiten zu beachten. Die größte Schwierigkeit ist der Bollriedegraben, an dem sich nun eine Grenze des Gebietes orientiert.

Das Gewässer nimmt bisher ungedrosselt Oberflächenwasser aus 12 Hektar des südlich angrezenden Wohngebiets auf, eine Einleitungsgenehmigung gab es bisher nicht, die Region Hannover duldete den Graben lediglich. Mit einer Erweiterung um 14 Meter auf insgesamt 21 Meter Breite soll für Gewerbe- und Wohngebiete ein ausreichendes Rückhaltevolumen geschaffen werden.

Doch damit geht ein erheblicher Verlust von Bauflächen einher.Dies ist auch in Hinsicht auf einen alten Bebauungsplan für ein Jugendhaus im Süden der Fläche kritisch, entstanden ist bisher lediglich ein Bolzplatz. Dieser wird für das Gewerbegebiet genau wie das zukünftige Haus wohl an einen unbestimmten Ort verlegt werden müssen.

Themen wie Lärm- und Naturschutz sollen Gutachten klären, die im Januar kommenden Jahres starten, bevor nach einem weiteren Jahr Erschließung und Vermarktung folgen. Interessenten haben sich schon gefunden, etwa TÜV und Post möchten in den „Moorgärten“ bauen. Letztere plant, dort gleich 6.000 Quadratmeter zu nutzen. Einzelhandel ist auf der Fläche nicht zulässig.

Ein weiterer Nutzer bleibt wohl die nördlich gelegene „Big Valley Ranch“ - dort könnte nach planungsrechtlicher Absicherung erstmals ohne Ausnahmegenehmigung gefeiert werden.

