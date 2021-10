Ihr Geheimnis besteht in ein paar Tropfen ...

Luise Mußmann feiert 100. Geburtstag ganz groß

Luise Mußmann feiert am 11. Oktober ihren 100. Geburtstag und hat dafür Verwandte, Nachbarn und Freunde eingeladen.

Vesbeck (os). „Dass ich nochmal in die Zeitung komme ...“, sagt Luise Mußmann und lächelt. Das letzte Mal ist schon etwas her, da ging es um die Gnadenhochzeit mit ihrem Mann Helmut. Dieses Mal geht es nur um sie, am kommenden Montag wird die Vesbeckerin 100 Jahre alt. Das wird kräftig gefeiert, sie hat gut 50 Verwandte, Nachbarn und Freunde ins Hotel Perl geladen. Dann gibt es auch die drei Lieblingstorten der leidenschaftlichen Bäckerin und Köchin: Frankfurter Kranz, Schokotorte und Nusstorte. „Die gab es fast immer, wenn wir gefeiert haben“, sagt die Seniorin.

Die in der Nähe von Northeim geborene Jubilarin hätte sich in den ersten Jahren auch nicht träumen lassen, dass es sie mal ins Neustädter Land verschlägt. Bei der Arbeit in der Küche des Klinikums Göttingen lernte sie jedoch ihren späteren Mann kennen und folgte ihm nach dessen Kriegsgefangenschaft nach Helstorf. Dort lebte das Paar lange Jahre, zog die Töchter Marlene und Marina auf. Mittlerweile gibt es auch fünf Enkel und zwei Urenkel. Nach ihrer Tätigkeit in Landwirtschaft und Haushalt stieg sie noch einmal in den Beruf ein und machte sich fortan werktags mit ihrem Elektromofa auf den Weg zur Wilhelmstein-Kaserne - und war dort bis zum Renteneintritt in der Küche beschäftigt.

Auch wenn die Beine heute nicht mehr ganz so wollen wie die heutige Vesbeckerin, ist die noch 99-Jährige immer auf dem aktuellen Stand. „Ich sitze ja meistens hier in meinem Sessel, bin aber froh, dass ich im Kopf noch fit bin, doof bin ich noch nicht“, sagt Mußmann lachend. An anderen Geburtstagen nimmt sie gern teil, „aber nicht mehr abends“. Sollte das Gemeindefrühstück nach den Corona-Einschränkungen wieder stattfinden, will Luise Mußmann auch da auch dabei sein.

Ihr Geheimnis für das hohe Alter ist einfach, aber auch ein Widerspruch. Grundsätzlich trinkt die Jubilarin keinen Alkohol. Nur abends kommen in die Tasse „ein paar Tropfen Rum“. Auch wenn ihr Enkel schon feststellte, dass man davon ja gar nichts schmeckt, macht die Dosis den feinen Unterschied. Welches Alter sie erreichen will? „Das kann ich nicht sagen“, so Mußmann. Nachdem sie die Goldene Hochzeit ihrer ersten Tochter Marlene mitfeiern konnte, darf das aber auch gern noch in drei Jahren bei Marina möglich sein.

