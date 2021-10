Region plant mehr als 150 Millionen Euro für den Ausbau von Straßen ein

22,4 Millionen fließen allein in Projekte im Stadtgebiet

Neustädter Land (r/tma). Als Straßenbaulastträgerin ist die Region Hannover für insgesamt 610 Kilometer Kreisstraßen, 330 Kilometer begleitende Radwege und rund 150 Brücken verantwortlich. Auch in den kommenden Jahren soll deshalb weiter gebaut, saniert und grunderneuert werden - auch im Neustädter Land.

Bis 2025 stehen 26 Radwege, 23 Ortsdurchfahrten und 19 Brücken auf der Prioritätenliste des Bauprogramms. Dafür sind mehr als 150 Millionen Euro eingeplant, allein 13 Millionen Euro kostet die Sanierung der Moorstraße (K 347) zwischen der Kernstadt und Mardorf sowie dem Neubau eines begleitenden Radweges.

„Wir wollen den allgemeinen Zustand der Kreisstraßen möglichst auf einem stabilen, befriedigenden Niveau halten und zugleich die Verkehrssicherheit durch den Bau neuer Radwege, die Erneuerung vorhandener Radwege oder die Ausweisung von Radfahr- und Schutzstreifen erhöhen“, betonte Conrad Vinken, Leiter des Fachbereichs Verkehr der Region.

Das „Vorrangnetz für den Alltagsradverkehr“ soll auf einer Gesamtlänge von 800 Kilometern die zentralen Orte der Städte und Gemeinden erschließen und miteinander verbinden. Neben dem „Lückenschluss“ (Neubau) hat vor allem der Ausbau (Breite und Belag) Vorrang. Ein weiterer Schwerpunkt der Baumaßnahmen der Region Hannover liegt im Neu- oder Ersatzbau von Radwegbrücken: In 2022 sollen insgesamt fünf Maßnahmen begonnen und umgesetzt werden.

„Da für die kommenden Jahre nach derzeitigem Kenntnisstand die Förderung der Maßnahmen durch das Land nicht gesichert ist, werden alternative Förderquellen immer wichtiger, um die für die Verkehrswende erforderlichen Projekte umsetzen zu können“, erklärt Wiebke Schepelmann, Leiterin des Teams Infrastruktur.

Für den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur sollen - wenn alle Anforderungen erfüllt sind - erneut Gelder aus nationalen Förderprogrammen wie der Kommunalrichtlinie oder „Klimaschutz durch Radverkehr“ vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) oder dem „Modellvorhaben Rad“ beantragt werden.

Maßnahmen im Stadtgebiet

Neben der Sanierung der Moorstraße fließen noch weitere 9,4 Millionen Euro aus dem Bauprogramm der Region in unterschiedliche Projekte im Stadtgebiet. Fest eingeplant sind damit im Budget der Ausbau der Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt Büren (700.000 Euro), der Neubau des Radweges zwischen Otternhagen und Frielingen (2,3 Millionen Euro), der Ausbau des Radweges zwischen Poggenhagen und der Kernstadt (800.000 Euro), die Erneuerung des Radweges an der Ortsdurchfahrt Bordenau (1,2 Millionen Euro), der Neubau des Radweges zwischen Bordenau und Frielingen (1,2 Millionen Euro) sowie ein Ersatzneubau der Brücke über die Leine bei Basse (3,2 Millionen Euro).

