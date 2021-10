Noch ein Abriss: Landwehr wird zehn Tage Nadelöhr

Der Abriss des Möbellagers hat bereits begonnen, ab Montag wird dafür die Landwehr halbseitig gesperrt. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Von Montag, 11. Oktober, an wird es eng auf der Landwehr, gleichzeitig Kreisstraße 347. Weil zwischen Lidl-Markt und Bahnbrücke das ehemalige Möbellager und angrenzende Gebäude abgerissen werden, wird die Trogstrecke halbseitig gesperrt. Die Arbeiten sollen etwa zehn Werktage dauern und am 22. Oktober abgeschlossen werden.

Eine verkehrsabhängig geschaltete Baustellenampel regelt in dieser Zeit den Verkehr. „Um zu verhindern, dass der Stau von der Unterführung bis in die Kreuzung der Bundesstraße 442 (Nienburger Straße/Wunstorfer Straße) zurückreicht, haben die aus Richtung B 442 kommenden Fahrzeuge bei starkem Verkehrsaufkommen stets Vorrecht“, erklärt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Aus Westen kommende Verkehrsteilnehmer müssen entsprechend länger warten.

Weil aus dem Westen der Kernstadt mancher Autofahrer durch die Innenstadt zur B 6-Auffahrt Hannoversche Straße oder ins Gewerbegebiet fährt, empfiehlt die Stadtverwaltung, über Königsberger Straße oder die Verbindung Am Kuhlager/Memeler Straße zur Nienburger Straße und über die B 6 auszuweichen oder die Siemensstraße zu nutzen, um weiter nach Süden zu kommen. Auch in der Nacht und am Wochenende bleibt die Landwehr halbseitig gesperrt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1178 vom 09.10.2021