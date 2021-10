Bekommt Karin wieder viel zu tun?

Mehr als 500 Fahrer an fünf Tagen wurden beim ersten Einsatz von "Karin" in Amedorf geblitzt. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Amedorf (os). Von der Wiklohstraße in Mandelsloh wechselt "Karin" heute an die Amedorfer Straße. Bei ihrem ersten Gastspiel dort hatte der städtische Blitzeranhänger mehr als 500 Fahrer fotografiert, die schneller als 50 Stundenkilometer unterwegs waren. Ob das folgende Gastspiel ähnlich deutlich ausfällt bleibt abzuwarten.

Der nächste Wechsel folgt am 12. Oktober, dann steht das Messgerät an der Königsberger Straße, wo Tempo 30 gilt. Mit der Nienburger Straße (50 erlaubt) ist ab 14. Oktober ein weiterer Kernstadt-Standort angesetzt, bevor es ab 18. Oktober an den Steinweg nach Bordenau (39) geht.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1178 vom 09.10.2021