Ein felliger Baumeister in der Leine aus dem Museum beobachtet

Neue Ausstellung erklärt Renaissance des Bibers

Naturfotograf Aiko Sukdolak (v. li.) und Holger Machulla vom Angelsportverein freuen sich über die Eröffnung der neuen Ausstellung im Museum für Stadtgeschichte. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). „Hätte mir jemand vor ein paar Jahren erzählt, wir haben hier Biber, hätte ich ihn nicht ernst genommen“, erzählt Holger Machulla vom Angelsportverein bei der Eröffnung der neuen Ausstellung des Museums für Stadtgeschichte.

Tatsächlich gab es 2008 nur ein bis zwei Tiere im Stadtgebiet, heute sind 200 bis 250 in der Leine zu finden. Gejagt oder gestört werden dürfen die Baumeister nicht mehr - der letzte reguläre Abschuss in Niedersachsen wurde etwa Mitte des 19. Jahrhunderts verzeichnet. Nun geschieht dies wohl nur aus Verwechselungsgefahr mit den ähnlich großen Bisam und Nutria.

Die Hinweise auf eine sichere Population in Neustadt verdichteten sich seit 2012, als das erste Jungtier gesichtet wurde - vor wenigen Monaten hat Machulla sogar Geburten an der Leine beobachten können.

Machulla vermutet, dass die Gewohnheiten des Tieres mit der Verbreitung aber auch immer wieder den Zorn von Menschen auf sich zieht. So fällen die Tiere nicht nur Bäume und hinterlassen Schneisen in Feldern - das Untergraben von Dämmen könnte gerade in Hochwassergebieten wie dem Silbernkamp zukünftig ab und an für Probleme sorgen.

Weitere Informationen gibt es freitags von 10 bis 12 Uhr sowie sonntags von 15 bis 17 Uhr im Museum für Stadtgeschichte, An der Liebfrauenkirche 7. Alternative Zeiten können unter Telefon 05032/94318 vereinbart werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1178 vom 09.10.2021