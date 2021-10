Weiterer Schul-Stopp für Karin

Mandelsloh (os). Tempo 30 ist an der Wiklohstraße (Kreisstraße 306) hinter Grundschule und Turnhalle vorgeschrieben, wer sich von heute an nicht daran hält, bekommt es mit "Karin" zu tun. Der städtische Blitzeranhänger hat dort ein kurzes Gastspiel, schon am Donnerstag wechselt er wenige Kilometer weiter nach Amedorf. Dort sind 50 Stundenkilometer erlaubt, beim ersten Einsatz vor einigen Wochen gab es dort trotz guter Sichtbarkeit enorm viele festgestellte Verstöße.

Die nächsten Stationen sind beide in der Kernstadt, ab 12. Oktober an der Königsberger Straße (30 erlaubt), zwei Tage später an der Nienburger Straße (50).

