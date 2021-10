Radtke schafft den Sieg mit der Sirene

Shooters aktuell auf Platz drei der Regionalliga

Traf in Rendsburg mit der Schlusssirene zum Sieg: Aufbauspieler Till-Rouven Radtke. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/os). Mit einem 84:83-Sieg , erzielt von Till-Rouven Radtke mit der Schlusssirene, brachten die TSV Neustadt temps Shooters die Punkte vom Auswärtsspiel bei den Rendsburg Twisters mit und rückten in der Regionalliga-Tabelle auf Platz drei vor.

Endlich wieder mit Routinier Rishi Kakad an Bord ging es nach Schleswig-Holstein, um so wichtiger, nachdem Jan-Luca Köster krankheitsbedingt ausfiel. Auch Fabio Galiano war wieder dabei. Dyon Doekhi, Kakad, Radtke, Brandon McLean und Blanchard Obiango hätten eigentlich 8:15 führen müssen, ein Dreier von Rishi Kakad wurde aber unterschlagen. Bis zum Ende der ersten zehn Minuten schmolz der Vorsprung jedoch auf 24:25. Im zweiten Viertel vergaben die Neustädter immer wieder leichte Punkte, liefen dadurch immer einem kleinen Rückstand hinterher, auch weil die Defensive etwas an Bestimmtheit vermissen ließ. Zur Pause lagen die Twisters trotzdem nur 42:41 vorn.

Nach dem Seitenwechsel gzeigten die Shooters weiter Unsicherheiten, die Gastgeber trafenb dagegen gut und vergrößerten den Voprsprung bis zur Mitte des Durchgangs auf neun Punkte. Dann folgte der Schock für die Gästefans und das TSV-Team, Doekhi saß an der Mittellinie auf dem Boden und konnte sich nicht mehr bewegen, das Aus für den Kapitän. Zum ersten Mal in dieser Saison agierten danach Obiango, Galiano und McLean gleichzeitig auf dem Platz. Diese Umstellung setzte den Gastgeber ziemlich unter Druck brachten Kontrolle an den Brettern, außerdem fielen die Würfe im Angriff auch wieder. Durch einen 0:12-Lauf bogen die Shooters das Spiel und konnten mit einem 59:60 in das Schlussviertel gehen.

Dort bekamen die Zuschauer eine mitreißende Partie geboten, ab der 33. Minute wechselte die Führung häufig. Nach einem Dreier durch Kakad zum 69:74 in der 36. Minute, sah es für die Neustädter gut aus. Ein Angriff später kam jedoch direkt die kalte Dusche, denn der erste von vier Dreiern in Folge für die Gastgeber fand sein Ziel. Eine Minute vor dem Ende drehten die Twisters somit die Partie zu ihren Gunsten. Die Antwort folgte durch Kakad, etwa 40 Sekunden vor dem Ende, durch seinen vierten Dreier zum 81:82. 27 Sekunden vor dem Ende gelang den Twisters die erneute Führung zum 83:82. Kakad passte im nächsten Angriff zu Radtke, statt selbst zu werfen. Der Treffer des Aufbauspielers sorgte für unbändigen Jubel bei zwölf mitgereisten Fans und den Mitspielern, nachdem die drei verbleibenden Spielsekunden danke hellwacher Shooters-Defensive überstanden waren.

„Es war das erwartet schwere Spiel“, kommentierte Coach Lars Buss. „Am Ende machte Till mit einem tollen Drive zum Korb den Siegtreffer und zeigte mal wieder, dass auch unser Team nie aufgibt, kämpft und an sich glaubt.“

Es spielten: Kakad (19 Punkte), Obiango (17), Galiano (15), Doekhi (13), McLean (10), Radtke (8), Nico Teichert (2), Leo Müller und Jan-Malte Bonfils.

Samstag gegen die Drachen

Beim nächsten Heimspiel empfangen die Shooters am Samstag ab 19.30 Uhr die Red Dragons Königs-Wusterhausen. Aufgrund der aktuellen Tabelle ein Spitzenspiel Dritter gegen Vierter, Einlass ist ab 18 Uhr. Restliche Eintrittskarten gibt es ab 19.15 Uhr an der Abendkasse, sicherer ist aber die Bestellung vorab unter email@tsvneustadtempsshooters.de. Zuschauer ab 18 Jahre benötigen ihren Personalausweis bei der Einlasskontrolle.

