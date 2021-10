Waschbären gehen nur in die Fotofalle

„Einwanderer“ werden intensiv bejagt und getötet

Neustadt (os). Katzen, Igel und Ratten hat Mario Schweda häufig auf den Fotos seiner Wildkamera auf dem eigenen Grundstück an der Hannoverschen Straße. In der Nacht zu Montag gab es dann „die erste gut erkennbare Sichtung von Waschbären“, wie er der Neustädter Zeitung schreibt. „Vor ein paar Wochen war es nur ein Waschbär der deutlich schlanker war. Den konnte man allerdings nur vage am Schweif erkennen“, berichtet der Neustädter.

Die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere sind - unerwünschte - Einwanderer, sogenannte Neozoen, und werden mit großem Aufwand gejagt, weil sie heimischen Kleintieren zusetzen, vor allem Fischen und Amphibien. Seltener räubern die guten Kletterer auch Vogelnester aus. Im Frühjahr wurde bei Abrissarbeiten in Borstel ein Nest mit jungen Waschbären gefunden, annehmen wollte die niemand (wir berichteten).

In Mario Schwedas Garten drohte aber keine Gefahr, dort wartete lediglich die Fotofalle.

Foto: Schweda

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1178 vom 09.10.2021