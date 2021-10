Karin wechselt den Standort

Karin ist wieder in Otternhagen, aber dieses Mal nicht vor der Grundschule, sondern an der Waldbühne. Foto: Seitz (Archiv)

Otternhagen (os). Von heute an steht der städtische Blitzeranhänger nicht mehr an der Grundschule Poggenhagen, sondern bis Dienstag erstmals an der Waldbühne. Dort wuurde "Karin", wie das Gerät heißt, von Anwohnern freudig willkommen geheißen. Erlaubt sind 50 Stundenkilometer.

Im Oktober stehen als weitere Messstationen an: Mandelsloh/Wiklohstraße (erlaubt ist Tempo 30/ab 5. Oktober), Amedorfer Straße (50/ab 7. Oktober), Königsberger Straße (30/ab 12. Oktober), Nienburger Straße (50/ab 14. Oktober), Bordenau/STeinweg (30/ab 18. Oktober), Landwehr (30/ab 22. Oktober) und Evenser Straße (50/ab 27. Oktober).

In der ersten Version des Artikels hieß es noch, Karin stünde vor der Grundschule. Das haben wir korrigiert.

