Ring vom geschwollenen Finger gesägt - Chirurg soll Feuerwehreinsatz bezahlen

Politik bereitet Satzungsänderung vor und will Abrechungen stoppen

Ringe von Fingern zu schneiden erfordert Spezialwerkzeug. Hilft das nicht, ist ein Feuerwehreinsatz in Neustadt kostenpflichtig.

Neustadt (os). Durch die Berichterstattung über die Einsatzrechnung bei einem Heizungsbrand in Esperke in der vergangenen Ausgabe, meldete sich auch Chirurg Petr Faifka in der Redaktion. Die NZ hatte im Januar über einen Feuerwehreinsatz in seiner Praxis berichtet, bei dem einer Patientin ein eng sitzender Ring vom Finger der stark geschwollenen Hand geschnitten wurde. Der Arzt hat für solche Fälle zwar selbst ein Werkzeug, das versagte angesichts des massiven Schmuckstücks aber. Auch ein Juwelier, der sonst in Notfällen schon geholfen hatte, war wegen Corona-Schließung nicht verfügbar.

Nachdem Faifka den Anhörungsbogen für den Vorgang von der Stadtverwaltung bekommen hatte, schilderte er den Fall nach eigener Aussage auch genau, schaltete zudem seinen Anwalt ein. Der hat ihm angesichts der Gebührensatzung der Stadt aber wenig Hoffnung gemacht, ähnlich sieht das der Justiziar eines Chirurgenverbandes.

Unverständlich bleibt aber für Mediziner und Juristen, wie solche Einsätze überhaupt als kostenpflichtig eingeordnet werden können. Seiner Einschätzung nach hätte eine unterlassene Entfernung des Ringes erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen können. „In Zukunft kann ich Patienten dann vom eigenen Handy die Feuerwehr rufen lassen, wenn ich keine Rechnung bekommen möchte“, sagt Faifka eher hypothetisch. Keine Hilfe zu leisten ist schon aufgrund des hyppokratischen Eids als Arzt keine Alternative. Selbst im Fall eines Patientenanrufs geht die Sachbearbeiterin der Stadt aber davon aus, dass der Einsatz dem Arzt in Rechnung gestellt würde, wie sie seinem Anwalt schriftlich mitteilte. Sie empfiehlt, sich selbst das nötige Werkzeug zu beschaffen, damit „nicht Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Handlungen an Patienten vornehmen müssen, die doch eher in den medizinischen Bereich gehören.“ Bei aufmerksamer Lektüre der Entgegnung des Mediziners hätte sie jedoch wissen müssen, dass solches Werkzeug bereits vorgehalten wird. Zu diesen Formulierungen und ob sie angemessen sind, wollte sich der Bürgermeister auf NZ-Anfrage nicht äußern. Seine Sprecherin Nadine Schley argumentiert jedoch ähnlich. Die Feuerwehr habe ein handelsübliches Werkzeug eingesetzt, dass der Arzt auch beschaffen könne. Betont wird zudem, dass es sich bei der Gebührenerhebung nicht um eine Rechnung handele.

Immer wieder fallen - für Betroffene, Bürger und Politiker - nicht nachvollziehbare Abrechnungen direkt auf die Feuerwehr zurück. „Wir sind dann die Doofen“, sagt Stadtbrandmeister Torben Klingemann in klaren Worten. „Wenn der Bürger uns ruft, helfen wir“, macht er deutlich, sagt aber auch, dass mancher Kamerad schon mit Bauchschmerzen in den Einsatz geht, weil drohende Rechnungen im Hinterkopf seien.

Der entsprechende Paragraph des Brandschutzgesetzes verpflichtet Kommunen nicht, Einsätze abzurechnen, er benennt eine Kann-Regelung. Ein Antrag der Mehrheitsgruppe im Rat fordert nun, bis zur beabsichtigten Überarbeitung die Abrechnung aller entsprechenden Einsätze zu stoppen - laufende Verfahren eingeschlossen. CDU, Grüne und UWG wollen die Entscheidung über die Notwendigkeit des Vorgehens im Einsatzfall an die jeweiligen Einsatzleiter der Feuerwehr übergeben. Derzeit entscheidet die Stadtverwaltung.

Kommentar: Unsägliche Praxis abstellen - oder nur bei akuter Lebensgefahr alarmieren

So viele schöne Tage der offenen Tür können Neustadts Feuerwehren kaum veranstalten, um das Maß an Unverständnis zu kompensieren, dass die Stadtverwaltung mit der Berechnung sogenannter freiwilliger Einsätze verursacht.

Eine drohende Amputation oder ein Absterben des Fingers zu verhindern, darf kein solcher Einsatz sein. Nur auf „akute Lebensgefahr“ abzuheben, ist einfach zu wenig. Der Fachdienst sollte lieber die angekündigte Drucksache liefern, damit diese unsägliche Praxis durch die politischen Gremien abgestellt werden kann.

Bis dahin sollte Bürgermeister Dominic Herbst „seinen“ Bürgern wohl besser deutlich empfehlen, erst Geldbörse und Konto zu checken, bevor ohne Lebensgefahr die Feuerwehr alarmiert wird.

Ärgerlich ist zudem, dass die Praxis oft negativ auf ehrenamtliche Feuerwehrleute zurückfällt. Deren Engagement wird so mit Füßen getreten - Herbst wird es an anderer Stelle aber sicher wieder in höchsten Tönen loben. Oliver Seitz

