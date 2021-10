60 Jahre Freikirchliche Gemeinde: Aus dem Friseursalon ins eigene Zentrum

Junge Leute der Rufer-Bewegung haben im kleinen Kreis angefangen

Neustadt (tma). Weil im Stadtgebiet noch keine Baptistengemeinde ansässig war, wurden acht Gläubige 1961 von der sogenannten „Rufer-Bewegung“ gesandt, um eine Kirche aufzubauen. Inzwischen hat sich daraus die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde mit drei Kindertagesstätten entwickelt. Wie zu den Anfangszeiten wird derzeit ein Pastor gesucht, doch mit einem großen Gemeindezentrum und 110 Mitgliedern dürfte diese Suche wesentlich einfacher zu überbrücken sein.

Waldemar Krüger - seit 57 Jahren Mitglied - sieht den wichtigsten Aspekt der Gemeinschaft bis jetzt erhalten - und sogar ausgebaut: „Wir legen ja einen großen Fokus auf das Laientum und übernehmen viele ehrenamtliche Aufgaben“, erklärt Krüger. Sein Motto: „Eine Gemeinde ist kein Selbstbedienungsladen - wenn es den anderen gut geht, geht es mir gut.“ So freut er sich, dass die Zeit ohne Pastor jeder Gottesdienst mit unterschiedlichen Predigern überbrückt wird.

Weil die Gemeinde nur insgesamt 16 Jahre einen hauptamtlichen Pastor hatte, kann Krüger viele Geschichten der ehrenamtlichen Arbeit erzählen. Nach der ersten Ladenkirche in der Lindenstraße ist die kleine Gemeinde wenige Jahre nach der Gründung in größere Räumlichkeiten an der Lindenstraße umgezogen. Weil dort in einem Hinterzimmer für die Kinder Licht fehlte, bauten die Helfer kurzerhand ein Oberlicht ein - mit Presslufthammer.

Wenig später wurde das bis jetzt genutzte Gemeindezentrum an der Nienburger Straße an Stelle einer baufälligen Niedersachsenscheune ebenfalls in Eigenleistung erreichtet. Der Chronik ist zu entnehmen, dass die Frauen dabei nicht nur kochten, sondern auch beim Abriss tätig waren.

Bis zum vergangenen Jahr ist die Kirche danach konstant gewachsen, eine Entwicklung, die von der Pandemie ausgebremst wurde. Die Gemeinde setzte jedoch schnell auf Digitalisierung und begann, ihre Gottesdienste in Live-Übertragungen zu zeigen. „Das hat Chancen und Probleme mit sich gebracht“, erzählt die neue Diakonin Thekla Neumann. „Familien mit Kindern und Senioren können daran vielleicht besser teilnehmen, aber es spaltet natürlich trotzdem ein wenig.“ Weiterführen will sie die Schaltungen aber „definitiv“.

Auch Urgestein Krüger steht den neuen Entwicklungen positiv gegenüber und freut sich über die „spannende“ Entscheidung die neue Diakonin vor einem Pastor einzustellen und mit ihr den Fokus auf Kinder und Jugendarbeit nochmal zu verstärken. Dies diene auch dem Wohl der Stadt.

