Robby soll am 23./24. April endlich wieder stattfinden

Matthias Homeyer (v.li.), Bastian Sieg, Anja Giebel, Fritz Suhr und Markus Heumann bilden weiter den NKI-Vorstand. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Wulfelade (r/os). Der Rückblick auf 2020 fiel bei der Jahreshauptversammlung der Nordkreis-Initiative durch die Absage von Robby und Herbstfahrt eher traurig aus, auch 2021 lief ohne Neujahrsempfang und die beliebte Wirtschaftsschau in Mariensee alles andere als gewünscht.

Zahlreiche anwesende Mitglieder im Gasthaus Bartling konnten zumeist schon auf der Anfahrt Fahnen und Werbebanner auf der Robby-Wiese sehen - zum eigentlichen Wochenende im April 2021 gehisst. „Ein Symbol, dass die Robby wiederkommen wird“, hieß es seinerzeit aus der NKI.

Der Vorstand nimmt unter den jetzigen, etwas entspannteren Vorgaben, „erst recht“ die Planung der zukünftigen Termine in den Fokus. Oberstes Ziel sind der Neujahrsempfang im Januar und die Robby am 23./24. April im kommenden Jahr. Bereits Mitte Oktober sollen Detailplanungen beginnen. „Die NKI freut sich auf ein Wiedersehen mit allen Mitgliedern und Robby-Freunden und würde sich über den Beitritt weiterer Firmen und Vereine aus dem Neustädter Raum freuen“, so Vorsitzender Markus Heumann.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1177 vom 02.10.2021