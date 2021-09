Baumfällarbeiten zwischen Eilvese und Himmelreich

Eilvese (r/tma). Für zwei Wochen bis zum 15. Oktober kündigt die Landesstraßenbaubehörde an der Bundesstraße 6 zwischen Eilvese und Himmelreich Baumfällarbeiten an. Der Fahrzeugverkehr von Hannover aus kommend wird einspurig an der jeweiligen Baustelle vorbeigeführt, Fahrradfahrer werden ähnlich aber in einer gesonderten Spur um das Geschehen herum geleitet.

