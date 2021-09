Entscheidung vertagt, im Oktober soll sie aber fallen

Grundschule Mandelsloh/Helstorf: Schulausschuss noch uneins

Neustadt (os). Mögliche Fortsetzungstermin standen schon im Vorfeld, mindestens einer davon wird nun auch nötig: Der Schulausschuss konnte sich am Dienstagabend nach rund drei Stunden zwar einstimmig auf das Raumprogramm einigen, nicht jedoch in der Standortfrage für die Grundschule Mandelsloh/Helstorf.

Der Ausschussvorsitzende Stefan Porscha (CDU) hatte schon zu Beginn der Sitzung betont, nach der Schließung der Grundschule Mardorf - im November 2014 von der rot-grünen Ratsmehrheit beschlossen - habe er sich einen solchen Tagesordnungspunkt nicht wieder gewünscht. Da die Standortfrage nun unumgänglich ist, wünschte er eine gute Entscheidung.

Um die treffen zu können, hatten vor allem Vertreter aus Helstorf noch diverse Fragen zur vorgelegten Standortbetrachtung, die eine Vergleichbarkeit herstellen sollte. Unklar war Grünen-Sprecher Manfred Lindenmann, Mitglied im Helstorfer Ortsrat, unter anderem, warum die vorhandene Sporthalle in Helstorf nicht ausreiche, was 2015 noch so festgehalten wurde. Laut Drucksache sollen Sanierung und Umbau in Mandelsloh 9,13 Millionen Euro kosten, in Helstorf stünden nach Gutachter-Schätzung 13,29 Millionen zu Buche. Mit rund 4,4 Millionen Euro machen die Sporthallenkosten in der Helstorfer Aufstellung mehr als den kompletten Unterschied aus. Anforderungen für Inklusion und Ganztag - 2015 noch kein Thema der Betrachtung - begründen laut Verwaltung den Bedarf einer größeren Turnhalle, die gibt es in Mandelsloh bereits. Die Sanierungskosten der Helstorfer Sportstätte waren weiterer Streitpunkt. Aufgeführt ist unter anderem die Heizung, die sei aber erst 2017 erneuert worden, gab Ortsbürgermeisterin Silvia Luft (CDU) zu bedenken.

An vielen Stellen der 118 Seiten langen Drucksache wird darauf verwiesen, dass Aspekte noch genauer untersucht werden müssen oder nur auf vorliegende Daten der Verwaltung zurückgegriffen wurde. Daraus macht die Stadt auch keinen Hehl. „Ganz genaue Zahlen gibt es nur bei einer Entwurfsplanung“, sagte Fachbereichsleiter Jörg Homeier in der Sitzung. Die würde nach seinen Worten aber mit 15 bis 25 Prozent der Baukosten zu Buche schlagen - im Fall eines Standortvergleichs sogar doppelt.

UWG-Vertreter Günter Hahn beharrte bis zum Schluss darauf, noch am selben Abend zu entscheiden, einen Beratungsbedarf von CDU, Grünen und FDP wollte er nicht mehr gelten lassen. So wie er sahen das aber nur zwei Lehrer- und ein Elternvertreter sowie FFN-Mann Klaus Kosellek. Die SPD, zunächst auch für eine sofortige Abstimmung, votierte nach einer internen Beratung letztlich doch für die Vertagung, wenn es bei der endgültigen Entscheidung am 14. Oktober im Rat bleibe. Das hatten CDU und Grüne zugesagt. Bis zum kommenden Mittwoch sollen nun weitere Infos vorliegen, über die dann am Donnerstagabend in der Sitzungsfortsetzung beraten - und entschieden - werden kann.

Möglicherweise kommt dabei ein Neubau als dritte Variante ins Spiel. Die wird in der Drucksache zwar mit betrachtet, allerdings ohne Grundstücks- oder Abrisskosten. Kalkuliert werden die reinen Baukosten auf 12,1 Millionen Euro.

