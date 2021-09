41 Verstöße bei der Verkehrsüberwachung

Neustadt (r/tma). Gemeinsam mit acht Beamten aus der Zentralen Polizeidirektion hat die Polizei am Dienstag an einigen Stellen den Verkehr kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 41 Verfahren eingeleitet.

Bei einer Rotlichtüberwachung an der Kreuzung Wunstorfer Straße/Herzog-Erich-Allee wurden sechs Verstöße festgestellt. Auf die Betroffenen kommt ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

Weiterhin stellten sich einige Beamte an der Löwenbrücke auf, um Radfahrer abzufangen, die diese auf der linken Seite überquerten. 23 Bürger wurden dabei erwischt. In der vergangenen Woche kam es durch das Fahren auf der falschen Seite zu einem Verkehrsunfall an der Tankstelle auf dem Weg ins Gewerbegebiet.

Bei Geschwindigkeitsmessungen am ehemaligen Feuerwehrgebäude in der Lindenstraße und in der Moorstraße wurden zusätzlich noch zwölf Verstöße geahndet.

Aus dem Kommissariat heißt es, dass es auch in der kommenden Woche Kontrollen in der kernstadt aber auch in den Ortsteilen geben soll.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1177 vom 02.10.2021