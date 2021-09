359 Verstöße in 18 Stunden

Karin blitzt vor der Grundschule

Poggenhagen (os). Wer auf der Bundesstraße 442 in Höhe der Grundschule zu schnell unterwegs ist, bekommt es seit heute mit "Karin" zu tun. Der städtische Blitzeranhänger ist dort bis Freitagmorgen im Einsatz. Erlaubt sind 50 Stundenkilometer.

In den vergangenen Wochen gab es zum Teil deutliche Verstoßzahlen, vor allem beim Premiereneinsatz in Empede. In der Ortsmitte gilt tagsüber Tempo 30, gemessen wurde nur zwischen 7 und 16 Uhr an zwei Tagen, also nur, während 30 vorgeschrieben sind. Von 16 bis 7 Uhr darf man 50 Stundenkilometer fahren. In der Messzeit passierten 3.345 Fahrzeuge den Blitzer, bei 359 von ihnen löste "Karin" aus. Der höchste Verstoß lag bei 65 Kilometern pro Stunde. "Mehr als zehn Prozent Verstöße haben wir äußerst selten", kommentiert Verkehrskoordinator Benjamin Gleue von der Stadt Neustadt.

Eine Woche zuvor gab es in Averhoy an vier Tagen 242 Verstöße, maximal mit 87 statt 50 Stundenkilometern. Bei der Premiere in Eilvese waren am Hüttenkrug 182 Autofahrer an drei Tagen geblitzt worden, in Dudensen 61 an drei Tagen.

