Prachtvolle Erntewagen

Jury wählt Nöpker Zwerge und Schnecken auf ersten Platz

Die Kindergartenkinder verkleideten sich als Zwerge und teilten sich mit den Schnecken von der Schützenjugend und den Feuerfüchsen den ersten Platz.

Nöpke (gi). Die Freude war groß bei den Nöpker Schützen. Denn nach dem Corona-bedingten Ausfall des Erntefestes im vergangenen Jahr trafen sich in der Sandkuhle acht fein herausgeputzte Erntewagen. Darunter war ein Gastwagen aus Stöckte (Winsen-Luhe).

Bei bestem „Erntewetter“ bewegte sich der Umzug mit musikalischer Begleitung der Nöpker Schützenkapelle in einer großen Runde durch den Ort. Vornweg hing an einem Traktor die Erntekrone, die von der Dorfjugend gebunden wurde. Zurück in der Sandkuhle angekommen, wurden die Erntewagen nach einer Ernte-Ansprache durch den ersten Vorsitzenden des Schützenvereins Sven Behrmann und einer kurzen Ansprache und Segnung von Pastor Dirk Heuer von einer Jury prämiert.

Darin saßen ortsansässige Vereine, unter anderem die Landfrauen, der Realverband und das Freibad. Den ersten Platz haben sich die Nöpker Zwerge (Kindergartenkinder) und die Schnecken (Schützenjugend und Feuerfüchse) geteilt. Anschließend gab es eine Kinderdisco, in der DJ Ryan für fetzige Musik sorgte, am Abend spielten die „Fidgets“.

