Zuschauer pushen das Kämpferherz der Shooters

Heimsieg gegen Favorit Aschersleben

Blanchard Obiango setzt sich unter dem Korb durch, der Routinier steuerten 24 Punkte zum Sieg der Shooters bei.

Neustadt (os). Nach dem schwachen Spiel mit knapper Niederlage in Stade sah es auch im ersten Heimspiel seit mehr als 340 Tagen lange Zeit nicht gut aus für die TSV Neustadt temps Shooters. Angeführt von einem wiederum starken Kapitän Dyon Doekhi schaffte der Regionalligist aber die Wende und besiegte die favorisierten Tigers aus Aschersbleben noch mit 95:90.

Neben den fehlenden Rishi Kakad und Sven Hennig, verzichteten die Gastgeber aus disziplinarischen Gründen auf Fabio Galiano. „Somit schrumpfte das Team auf neun Spieler, doch das sollte keine Ausrede sein, sondern weiterer Ansporn sein, um einfach noch einen Schritt mehr zu tun, als ohnehin schon“, so Manager Jan Gebauer.

320 Fans in der Halle sahen einen soliden Auftakt ihrer Shooters, die nach Punkten von Doekhi, Brandon McLean und Luca Köster schon mit 20:13 führten, bevor ein 2:11-Lauf der Tigers noch den 22:24-Rückstand nach dem ersten Viertel besiegelte. Danach setzten die Gäste dem TSV mit fünf Dreiern in kurzer Folge zu, neben dem Niederländer hielt in dieser Phase vor allem Blanchard Obiango mit seiner Erfahrung die Shooters im Spiel. So wurde der zwischenzeitlich zweistellige Rückstand bis zur Pause auf 46:52 verkürzt.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Aschersleben noch einmal auf 54:64 - und damit auch den Druck auf Seiten der Shooters enorm. Punkt für Punkt arbeiteten die sich aber heran, sodass es mit einem 69:74 in die letzten zehn Minuten ging. Die Fans wurden nun immer lauter, sie hatten den Heimsieg ebenfalls noch nicht aufgegeben. Zunächst unbeeindruckt zogen die Tigers noch einmal auf 73:81 davon. Ein technisches Foul gegen Shooters-Coach Lars Buss, der lautstark ein nicht gegebenes Foul reklamierte, rüttelte auch das Team auf, gleichzeitig sorgten die Fans weiter für die berüchtigte Shooters-Stimmung. „Die Spieler wirkten wie angestachelt und zeigten den gleichen Biss wie ihr Coach an der Seitenlinie“, so Gebauer. Beim Stand von 75:82 in der 35. Minute nahmen Obiango und Doekhi die Sache in die Hand. Die letzten 20 Punkte gingen alle auf ihr Konto, besond der Niederländer spielte wie entfesselt, traf vor allem auch seine Freiwürfe sicher - daran müssen seine Mitspieler aber weiter arbeiten.

Nach dem Abpfiff gab es von Buss noch ein Extra-Lob für Jan-Luca Köster und besonders auch den Borsteler Leo Müller, der unter anderem mit vier Rebouns zur rechten Zeit glänzte. „Beide haben hart gespielt und sich vorbildlich in den Dienst des Teams gestellt“, so der Coach. „In den entscheidenden Minuten haben dann Dyon und Obi Verantwortung übernommen und die Mannschaft zum Sieg getragen. Ein Dank geht an die Zuschauer für die Unterstützung bis zur letzten Sekunde“, so Trainer Lars Buss. Es spielten: Doekhi (30 Punkte), Obiango (24), Köster (14), Mc Lean (13), Müller (9), Radtke (5), Teichert.

Nun geht es am kommenden Wochenende nach Rendsburg, bevor dann das nächste Heimspiel gegen die Red Dragons Königs Wusterhausen stattfindet. „Wer sicher dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig online bei uns melden und Tickets anfragen“, rät der Manager.

