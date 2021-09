Rebecca Schamber holt Direktmandat - SPD gewinnt im Stadtgebiet klar

Bundestagswahl: Neustadt wählt abweichend vom Bundestrend

Neustadt (os). Etwas abweichend vom bundesweiten Ergebnis wählten Menschen im Stadtgebiet bei der Bundestagswahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,86 Prozent und damit relativ hoch, allerdings 2,2 Prozent unter der von 2017. Mit 8.883 Briefwahlanträgen wollten mehr Menschen denn je ihre Stimme vor dem Wahlsonntag abgeben.

33,5 Prozent der abgegebenen Stimmen holte die SPD und damit das beste Ergebnis, fast acht Punkte mehr als deutschlandweit und knapp vier Prozent mehr als 2017. Die CDU liegt mit 25,3 Prozent etwas (+1,2%) besser als im Bund, erhielt aber vor vier Jahren noch gut zehn Prozentpunkte mehr im Neustädter Land. Die Grünen verdoppelten ihr 2017er-Ergebnis (7,6) beinahe auf nun 14,4 Prozent, bleiben damit aber knapp hinter ihrem Bundesergebnis (14,8). Auch die FDP liegt bundesweit (11,5) leicht besser als die 11,2 Prozent in Neustadt. Deutlich schlechter schneidet die AfD mit 8,2 Prozent in Neustadt zu 10,3 auf Bundesebene ab. Die Linke erhielt statt der 6,2 Prozent 2017 nur noch rund 2,5 im Stadtgebiet.

Rund sechs Prozent Vorsprung hatte Dr. Hendrik Hoppenstedt (CDU) 2017 noch als Gewinner des Direktmandates auf Caren Marks (SPD) gehabt. Bei dieser Wahl siegte jedoch Marks Nachfolgerin Rebecca Schamber aus Borstel mit dem selben Vorsprung im Neustädter Land, holte das Mandat aber auch im Wahlkreis 43, dort mit knapp zwei Punkten mehr als Hoppenstedt. Der CDU-Politiker ist aufgrund seines guten Listenplatzes aber wieder im Bundestag vertreten. Platz drei gab es für Jens Palandt (Grüne), er holte in Neustadt 12,99 Prozent, zieht aber nicht ins Parlament ein. Mit 7,5 Prozent der Stimmen erhielt Dietmar Friedhoff (AfD) 2,4 Punkte weniger als 2017, sitzt aber weiter im Bundestag. Grigorios Aggelidis (FDP) erhielt zwar mit 7,3 Prozent mehr Stimmen als 2017 (5,7), als letzter der Landesliste wird der Evenser aber kein Bundestagsmitglied mehr sein.

„Ich bin ziemlich überwältigt, sicher war ich lange nicht“, sagt die neue Wahlkreis-Abgeordnete Rebecca Schamber. Ob es für sie auch über Platz 22 der Landesliste gereicht hätte, ist noch unklar. Am heutigen Montag musste sie erstmal Zug und Hotel buchen. „Ab Mittwoch stehen in Berlin die Workshops für neue Abgeordnete an, auch eine Wohnung benötige ich noch“, sagt die Borstelerin, die sich auch für den Wahlkreis freut, dass dieser „weiterhin durch eine Sozialdemokratin im Parlament vertreten ist."

Steffen Krach ist Regionspräsident

Bei der Stichwahl um die Regionspräsidentschaft hatte Sozialdemokrat Steffen Krach die Nase deutlich vorn. Er erhielt regionsweit 63,9 Prozent der Stimmen, Mitbewerberin Christine Karrasch (CDU) kam auf 36,1 Prozent. In Neustadt kam die Christdemokratin mit 40,3 sogar noch einige Prozentpunkte mehr, auf Krach entfielen 59,7 Prozent.

