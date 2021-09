Tausende begutachten Drehleiter und Mannschaftswagen aus der Nähe

Feuerwehrzentrum wurde am Tag der Offenen Tür zum Pilgerort

Neustadt (tma). Gebrannt hat es am vergangenen Samstag nur bei einer Vorführung, daher konnten 3.000 bis 4.000 Besucher sicher beim Tag der Offenen Tür um und auch im Feuerwehrzentrum empfangen werden.

Besonders Kinder kamen an dutzenden Fahrzeugen und aufgebautem Gerät auf ihre Kosten. An einigen Ständen boten auch andere Aussteller wie das Technische Hilfswerk und die Rettungshundestaffel Informationen, Ausrüstung sowie spielerische Aktionen an. „Hier muss man sich wohlfühlen“, stellte auch der scheidende Regionspräsident Hauke Jagau bei seiner Eröffnungsrede fest.

Genau wie Bürgermeister Dominic Herbst unterstreicht er die Wichtigkeit der Investitionen am neuen Standort an der Nienburger Straße: „Einsätze können immer nur so gut sein, wie das geschulte Personal und Material.“ Der Bürgermeister legte außerdem Wert auf die Beständigkeit - so müsse das Zentrum die kommenden 40 Jahre noch den Anforderungen entsprechen. Dieser Punkt war vor allem unter Einsatzkräften aus anderen niedersächsischen Gemeinden ein Gesprächsthema. Die Kameraden zeigten sich von der schieren Größe beeindruckt, erkannten in vielen Zäunen und Sicherheitsabständen aber auch „viele Vorschriften“.

Die Bewältigung der Regularien und rechtzeitige Fertigstellung sei nur durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung möglich gewesen, lobte Hilmar Albrecht der zuständigen Baufirma Goldbeck. Besonders, dass auch die Wölper Löwen nun einen Platz im Neubau gefunden haben, mache ihn froh. Die Musiker waren am Tag der Offenen Tür allerdings kein Teil des musikalischen Programms, es spielte etwa die Coverband Fidgets.

Alle kleinen und großen Besucher, die genug Energie mitgebracht oder diese bei einer Bratwurst nachgetankt hatten, konnten außerdem Führungen sowie Übungen beobachten.

Ein besonderer Moment für die Jüngsten war zudem die Gründungsveranstaltung der ersten Kinderfeuerwehr der Kernstadt.

