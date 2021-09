Katze klettert mit lautem Gemauze auf Balkone

Neustadt (gi). Die Polizei verständigte am Montag gegen 23 Uhr das Tierheim Steinhuder Meer in Klein Heidorn. Der Grund: Eine Katze lief herrenlos in der Mittelstraße 6 umher und kletterte mit lautem Gemauze auf die Balkone der Wohnungen.

Eine Bewohnerin des Hauses ging zu den Nachbarn und fragte, ob eine Katze vermisst werde, was verneint wurde. Die Tierheimmitarbeiterin stellte vor Ort bei der Katze ein Gesäuge fest, sie könnte Kitten haben. Es wurde überlegt, nach jungen Katzen zu suchen. Da jedoch die Katzenmutter den Eindruck machte in eine Wohnung hineinzuwollen, um Fressen zu bekommen, wurde sie mit in das Tierheim genommen. Einen Chip hat die zahme Hauskatze nicht, sie wurde bereits von einem Tierarzt untersucht.

Danach sollen noch nicht viele von den jungen Katzen gesäugt worden sein. Viele Fragen sind noch offen: Gibt es junge Katzen, wenn ja, leben sie noch und wo befinden sie sich oder wurde die Katzenmutter sogar ausgesetzt? Wer die lebhafte Katze vermisst oder weiß wem sie gehört, möge umgehend das Tierheim unter Telefon 05031/68555 verständigen.

