Stadtlauf trotz Corona wird vor allem als Heimspiel genutzt

Neustadt (gi/os). Wäre es nach den Organisatoren vom TSV gegangen, hätten gern noch mehr Läufer beim 9. Stadtlauf an den Start gehen können. Wegen der Corona-Pandemie musste allerdings auf die beliebte Stadtmeisterschaft aller Neustädter Grundschulen verzichtet werden, so fehlten allein mehrere hundert Kinder auf der Strecke. Wegen eines angestammten Lauftermins in der Region - der TSV Neustadt hatte sein Event aus dem Juni in den Herbst verlegt - dürften deutlich weniger Läufer von außerhalb gekommen sein, meint der Sportkoordinator des Vereins, Christoph Ihringer. Nun liegen die Hoffnungen auf dem 22. Mai kommenden Jahres. Dann soll der Volkslauf möglichst wieder im gewohnten Rahmen stattfinden.

So wurde der Stadtlauf zu einem besonders ausgeprägten Heimspiel, denn Laufbegeisterte aus dem Stadtgebiet hatten trotzdem gemeldet, oft gleich als Familie. Dabei wurde in verschiedenen Läufen angetreten oder gemeinsam. Mit Ricco und Christopher Rex beispielsweise liefen Vater und Sohn die 5 Kilometer. Statt eines Vereins hatten sie ihren Klassennamen von der KGS angegeben, in beiden Fällen die 9G2. Während Junior Christopher die aktuell besucht, ist es bei Vater Ricco schon ein paar Jahre her. Manche Familien waren mit bis zu vier Startern dabei.

Stark vertreten waren auch die beiden „laufenden“ Abteilungen des Ausrichtervereins. Die Leichtathleten, zum eigentlichen Termin schon in der Bahnsaison, nutzten Kinderläufe und 5 Kilometer zahlreich, das Runningteam war auf allen Strecken mit Aktiven am Start - und auch oft auf dem Treppchen zu sehen. Auch bei den Siegerehrungen machte sich die etwas lokaler dominierte Veranstaltung bemerkbar: Über 10 Kilometer der Männer gingen Gold und Silber an auswärtige Starter. Michael Kendelbacher vom TSV Barsinghausen siegte in 34:25 Minuten vor Kevin Schmeelke aus Garbsen (38:14) Platz drei schaffte mit Sebastian LAst (40:43) aber ein Neustädter, der zum ersten Mal dabei war. „Ich hatte eine Alternative zum abgesagten Sportscheck-Nachtlauf gesucht“, sagt er, will sich den nächsten Stadtlauf am 22. Mai 2022 aber auf jeden Fall vormerken. Bei den Frauen siegte auf dieser Distanz die Läuferin mit der weitesten Anreise: Sandra Grimm kommt aus Nordrhein-Westfalen und war nach 44:54 Minuten im Ziel. Nadine Schnepel ais Bevensen folgte als Zweite in 47:39 Minuten, Bronze gab es für Carmen Eickhoff vom „Team beVegt“ (47:59). Komplett in Neustädter Hand war das Treppchen über 5 Kilometer der Frauen. Maite Farin vom TSV Neustadt siegte in 21:05 Minuten vor Jennie Flender von den Rübenberger Renner (21:30) und Julia Weiser vom TSV RunningTeam (22:04). Ein knappes Rennen lieferten sich die drei Erstplatzierten Männer. Paul Matthesius vom RunningTeam hielt dabei die Neustädter Fahnen hoch und wurde in 16:40 Minuten Dritter hinter Sieger Fabian Kuklinski (Eintracht Hannover/16:25) und Jan DeVries (DSV Oldenburg/16:35) - Letzterer hat immerhin verwandtschaftliche Beziehungen an den Rübenberg. Bei den Kindern stellte das RunningTeam des TSV die Sieger in drei von vier Wertungen: Romy Habel gewann über 1,2 Kilometer in 5:58 Minuten, Nila Folgoso Weigmann war in 7:56 Minuten über 2 Kilometer auch nicht von Jungen-Sieger Ben Wagenknecht (8:01) zu bezwingen. Mats Lechner vom TSV Neustadt siegte über 1,2 Kilometer der Jungen in 5:26 Minuten vor Miles Albert (TSV Mühlenfeld/5:43) und Mads Dethlefsen (TSV RunningTeam/5:49). Bei den Mädchen belegten Emily Kleinschmidt (Grundschule Hagen/6:05) und Marit Preetz (Michael Ende Schule/6:26) auf dieser Distanz Silber- und Bronzeplatz. Über 2 Kilometer holten Rang jeweils zwei und drei Julina Ciesla (TSV Neustadt Leichtathletik/9:14) und Julia Maria Voigt (9:28) sowie Ole Lechner (TSV Neustadt/8:04) und Julius Bach (Gymnasium Neustadt/8:13).

Weitere Ergebnisse von Läufern aus dem Stadtgebiet: 1,2 Kilometer, Mädchen: 4. Noran Kodeida 6:26, 5. Johanna Martens 6:32, 6. Jette Zimmer 6:42, 7. Mathilda Oevermann 6:58, 8. Sarah Maria Voigt 7:04, 9. Emilia Hemme 7:18, 10. Johanna Hoffmann 7:19, 11. Mouna Rchouk 7:20, 12. Scarlett Habel 7:22, 13. Lea Jäntsch 7:35, 14. Jule Zimmer 7:41, 15. Aliya Büttner 7:44, 16. Sophie Schmidt 7:58, 17. Josephina Ciesla 8:14, 18. Anneke Lechner 8:34, 19. Lennja Atashi 8:49, 20. Eda Mey Tamer 8:53, 21. Leana Melia Runge 8:57, 22. Julina Baertz 9:03. Jungen: 4. Damian Lüpke 6:03, 5. Justus Samuel Hentschel 6:04, 6. Noah Buchwald 6:07, 7. Louis Brauer 6:15, 8. Levin Libert 6:23, 9. Phillip Winuier 6:29, 10. Elias Tiemann 6:38, 11. Finn Fußhöller 6:41, 12. Friedrich de La Haye 6:48, 13. Paul Krüger 6:51, 14. Phillipp Schneider 6:59, 15. Lukas Mann 7:04, 16. Leon Elián Hapke Basurto 7:16, 17. Phileas Kluge 7:17, 18. Paul Schmidt 7:25, 19. Gianluca Casalli 7:26, 20. Sirius Graupner 7:53, 21. Jona-Luis Conrad 8:14, 22. Liam Albert 8:39, 23. Leon Schwarzkopf 8:59, 24. Levi Runge 9:00, 25. Felix Lehnert 9:14.

2 Kilometer, Mädchen: 4. Sophia Eickmann 9:28, 5. Adele Urbonas 09:34, 6. Rosalie Becker 9:35, 7. Paula Wirth 9:38, 8. Nele Zwicker 9:56, 9. Emilia Bartsch 10:21, 12. Paulina Radke 10:52, 13. Ida Stephan 11:06, 14. Merle Zimmer 11:13, 15. Lieke Wehrhahn 11:24, 16. Lina Hagen 11:30, 18. Layla Saab 11:41, 19. Lia Homeyer 11:42, 21. Mira Grunewald 11:44, 22. Johanna Winkler 13:10, 23. Matilda Römer 13:54, 25. Mila-Elin Friesecke 14:06, 26. Amadea Lorenz 14:07, 27. Lara-Soe Bauscher 14:31. Jungen: 4. Lean Folgoso Weigmann 8:15, 5. Niklas Brauer 8:41, 6. Joe Battermann 8:43, 7. Ivan Dalaf 9:09, 8. Emre Mikail Köse 9:32, 9. Jannis Timo Gehrking 9:32, 10. Janko Wehrhahn 9:32, 11. Ben Luca Tiemann 9:34, 12. Ole Wirth 9:37, 13. Florian Streufert 9:40, 14. Conner Kolms 9:42, 15. Till Eckert 9:52, 16. Alexandros Siafakas 9:55, 17. Malte Zimmer 9:58, 18. Leon Lux 10:16, 19. Lennard Daldrup 10:22, 20. Marc Bender 10:26, 21. Paul Leo Hentschel 11:02, 22. Felix Lux 11:14, 23. Julius Grunewald 11:22, 24. Jonah Wieckberg 11:29, 25. Lasse Adam 11:48, 26. Philipp Ansorge 11:48, 27. Mattis Bach 11:49, 28. Musa Cebrail Köse 13:37, 29. Julian Teubner 13:45, 30. Moritz Dierking 13:47.

5 Kilometer, Frauen: 4. Madeleine Schenker 22:35, 5. Annika Wartenberg 22:41, 6. Sandra Seitz 23:36, 7. Tugba Hadeler 26:03, 8. Johanna Louise Rasch 26:13, 9. Sarah Fußhöller 26:38, 10. Marie Wedekind 26:42, 11. Monika Lehnert 26:44, 12. Greta Wunderlich 27:12, 13. Eleonora Frömberg 27:12, 15. Stefanie Zwicker 28:05, 16. Christiane Kayka 28:07, 17. Marina Schulmeister 28:09, 18. Heike Dinter 28:17, 19. Tanja Pich 28:24, 20. Santje Gödecke 28:41, 21. Sylwia Tiemann 30:06, 22. Laura Kanngieser 33:06, 23. Petra Hermes 33:16, 24. Sabina Trebing 33:44, 25. Nadine Kanngieser 35:15, 26. Monika Strecker 47:47. Männer: 5. Niklas W. Sepehri 19:29, 7. Moritz Ollek 19:57, 9. Noah Maichel 20:53, 10. Jonas Küchenhoff 20:56, 11. Johannes Becker-Hounslow, 13. Henri Seitz 21:25, 14. Jan Gebauer 21:32, 15. Maximilian Weiser 21:51, 16. Jens Teuscher 22:22, 17. Moritz Hörmann 22:38, 18. Daniel Jurrat 22:38, 19. Philipp Langreder 22:55, 20. Helmut Küchenhoff 23:21, 21. Ricco Rex 23:25, 22. Tristan Hörmann 23:59, 23. Jörg Stephan 24:10, 24. Brecht Günther 25:08, 25. Konstantin Bruse 25:30, 26. Christopher Rex 25:44, 27. Olrik Becker 25:50, 28. Jost-Peter Brasch 26:19, 29. Thomas Meller 26:45, 30. Sebastian Schliesske 26:51, 31. Niklas Strecker 27:45, 32. Matthias Clausing :28:11, 33. Dennis Clausing 28:19, 34. Karsten Lehmann 28:22, 35. Tobias Köhne 28:35, 37. Simon Hermes 28:55, 38. Ruben Weiser 29:04, 39. Heiner Pahl 29:09, 40. Sebastian Lechner 29:22, 41. Peter Schnittspahn 32:28, 44. Daniel Kanngieser 35:15, 45. Hartmut Strecker 35:37, 46. Hernan Vega 36:00.

10 Kilometer, Frauen: 5. Astrid Aust 52:40, 6. Anja Steinkamp 54:54, 7. Gabi Bode 55:20, 8. Swantje Leske 57:58, 9. Martina Segelke 58:14, 10. Silke Dr. Lipkow-Nether 1:03:26, 11. Fenja Marlen Asendorf 1:11:42. Männer: 5. Lothar Fricke 43:24, 12. Jan Gebauer 45:43, 14. Simon Wozny 45:50, 15. Mirco Fischer 46:19, 16. Stefan Wolf 46:31, 17. Helge Deuter 46:41, 19. Philipp Reuße 46:44, 21. Christian Redeke 47:43, 22. Sebastian Schmidt 47:44, 25. Michael Zils 48:10, 26. Christian Lüpke 48:22, 28. Stefan Rollert 48:27, 29. Sven Fußhöller 49:11, 30. Daniel Boettcher 49:29, 33. Manuel Glosch 49:50, 34. Christian Wirth 50:05, 36. Heinz-Willi Gödecke 50:09, 37. Thomas Bender 50:41, 41. Thomas Völkel 52:23, 43. Frank Baertz 53:24, 44. Mark Wichert 53:24, 46. Tim Kröger 55:42, 47. Andreas Bombelka 55:43, 48. Rudolf Dr. Lohmann 55:51, 49. Thomas Schober 56:19, 51. Michael Münch 58:41, 53. Nicky Kastning 1:00:02, 54. Helmut Küchenhoff 1:00:02, 55. Daniel Jurrat 1:00:02.

