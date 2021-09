Drei Ausstellungen um jüdisches Leben eröffnet

Anmeldungen zu Vorträgen noch möglich

Eine Einführung in die Ausstellung der Bilder von Moshe Harel gab seine Tochter Maja Harel (unteres Bild, li.), hier zu sehen mit ihrer Schwester Naomi. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Nachdem britische Truppen am 7. April 1945 unter hohen Verlusten die Stadt befreiten wurden zahlreiche Akten, Literatur, Parteiabzeichen, Uniformen und mehr durch NS-Funktionäre vernichtet.

Einen Überblick über die NS-Zeit in Neustadt hat Hubert Brieden daher über viele Jahre mühevoll rekonstruiert - die Früchte seiner Arbeit sind nun auch in der Ausstellung „Verschweigen und Erinnern - Die langen Schatten der NS-Diktatur“ im Rosenkrug, Nienburger Straße 28, zu sehen. Diese wurde in der vergangenen Woche wie Kunstausstellungen mit Werken von Kerstin Faust und dem jüdischen Künstler Moshe Harel eröffnet.

Bürgermeister Dominic Herbst lobte ins einem Grußwort den „schonungslosen Blick auf unsere Vergangenheit“ und forderte mit einem aus dem jiddischen stammenden Wort, dass endlich „Tacheles“ geredet werde.

Einen dramatischen Blick auf jüdische Lebensgeschichten lieferte die ehemalige Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover, Ingrid Wettberg. Ihre Familie überlebte die NS-Zeit nur, da eine Bauernfamilie sie im Keller versteckte. „Das Dritte Reich wurde auf einem Fundament von Schweigen, Dulden und aktiver Mithilfe gebaut“, so Wettberg. Auch die heutige Generation sei daher keineswegs vom Gedenken an die Schicksale entlassen.

Bei der Vernissage wurde Hubert Briedens Rolle als Autor von Willi Ostermann, dem Vorsitzenden der Altrewa-Bürgerstiftung, unterstrichen: „Im Grunde ist er fast die Hauptperson des heutigen Abends.“ Zwei Vorträge von Brieden, „Über Nacht waren sie verschwunden“ am Dienstag, 29. september, 19 Uhr, im neuen Gebäude der VHS am Schloss sowie einen Überblick über die „Karrieren Neustädter NS-Täter“ am Donnerstag, 30. September, im Rosenkrug haben Plätze frei.

Anmeldungen werden noch je nach Veranstaltungsort per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de und Telefon 05032/90144-71 oder info@altrewa-buergerstiftung.de sowie ak.reg@t-online.de und Telefon 05032/761705 entgegengenommen.

