Herbst enttäuscht von „Art und Weise“ der Wortmeldungen zur Zukunft des VZL

Kulturnetzwerk möchte Kostenaufstellung in den Haushalt bringen

Neustadt (tma). Nachdem das Kulturnetzwerk mit einer Präsentation von Andrea Grams über eine mögliche Zukunft des Veranstaltungszentrums (VZL) Leinepark als Kulturzentrum viel Aufmerksamkeit bei Bürgern und Politik erzielt hatte, äußerte sich nun Bürgermeister Dominic Herbst in einem ungewöhnlichen Statement in Bezug auf den zugehörigen Artikel in der Neustädter Zeitung vom 4. September.

„Kunst und Kultur werden seit Jahren stark gefördert, vor allem auch in der Krise. Die Stadt Neustadt fördert Kulturschaffende und Kultureinrichtungen mit über 120.000 Euro im Jahr“, so Herbst. „Den Stellenwert der Kultur in Neustadt mit dem (im Übrigen falschen) Hinweis abzutun, die Kategorie ‚Kultur‘ stünde auf der städtischen Webseite sogar noch unterhalb der öffentlichen Toiletten, halte ich daher für ungerechtfertigt.“ Der Bürgermeister sei enttäuscht von der Art und Weise der Wortmeldung: „Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft weiterhin sachlich und lösungsorientiert miteinander arbeiten und diskutieren.“

Grams erreichte die - nicht an sie adressierte - Pressemitteilung auf Umwegen. „Meinen Vortrag zu Visionen des VZL auf den augenzwinkernden Hinweis mit den öffentlichen Toiletten herunter zu setzen, ohne weiter auf den Inhalt einzugehen, finde ich nicht korrekt und wird der Sache nicht gerecht“, schreibt sie. Die Beschriftung auf der Internetseite wurde nach einem Hinweis des Kulturnetzwerks geändert, Screenshots liegen der Redaktion vor.

„Ich wollte darauf hinweisen, dass die Kultur mehr Raum im öffentlichen Neustädter Leben einnehmen sollte und einen idealen Platz im VZL finden kann“, so Grams. „Des weiteren bin ich vom Kultur- und Sportausschuss eingeladen worden, meine Ideen, die zur Bewerbung zur Kulturhauptstadt Hannover 2025 entwickelt wurden, vorzustellen.“ Grams bedankt sich in ihrer Antwort weiterhin für die Unterstützung aus dem „Kulturtopf“ der Stadt. Das Kulturnetzwerk wünsche sich zudem einen persönlichen Termin mit Herbst, eine Antwort steht bisher aus.

Nun wollen die Mitglieder erst abwarten, wie sich die politischen Lager in Rat und Ausschüssen nach der Kommunalwahl anordnen. Bis Ende des Jahres wollen die Kulturschaffenden mit den verschiedenen Fraktionen ins Gespräch kommen um möglichst eine Kostenaufstellung für das VZL in den kommenden Haushalt einzubringen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1176 vom 25.09.2021