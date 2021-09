Heizungsbrand treibt Esperker fast in den Ruin

Versicherung will nicht zahlen - Stadt fordert Geld für Feuerwehreinsatz

Esperke/Neustadt (os). Wäre das Haus von Wolfgang Beier „Im Hassthal“ am 21. Januar bewohnt gewesen, hätte manches anders ausgesehen. Wahrscheinlich aber nicht besser. Weil keine Personen aus dem völlig verqualmten Haus zu retten waren, nachdem sein Nachbar die Feuerwehr alarmiert hatte, bekam Beier nun eine „Rechnung“ von der Stadtverwaltung. Die möchte für den Feuerwehreinsatz 8.060 Euro haben, weil es sich beim Belüften des Hauses und der Übergabe an Schornsteinfeger und Stadtwerke um einen „freiwilligen Einsatz“ handele. Zu allem Überfluss legte sich auch die Mecklenburgische Versicherung quer, bei der Beier seit 50 Jahren Kunde ist. „Immer schadensfrei“, wie der Esperker betont. Nachdem sich die Neustädter Zeitung eingeschaltet hatte, kam allerdings in beiden Punkten Bewegung in die Sache.

Doch der Reihe nach: Wolfgang Beier und seine Frau hielten sich zur Zeit des Einsatzes in Schweden auf. Der Nachbar kümmerte sich täglich um das Haus. Zwei Wochen vor dem Unglück war die Heizung repariert worden, dass es dann im Brenner anders als üblich brannte, sorgte für den dichten Qualm. Der schlug dem Nachbarn beim morgendlichen Öffnen der Haustür entgegen, er rief die 112 an.

Einsatzkräfte aus Esperke, Vesbeck, Mandelsloh und Dudensen rückten an. Marlena Gondesen, Ortsbrandmeisterin in Esperke gehörte zum ersten Angriffstrupp, der unter Atemschutz in den Keller vordrang. Sie versteht die Rechnung der Stadt für den Einsatz nicht. „Das war definitiv ein Entstehungsbrand, ich habe sogar Flammen gesehen.“ Außerdem sei die Kohlenmonoxidkonzentration im Gebäude so hoch gewesen, dass es ohne Atemschutz nicht hätte betreten werden können. Stadtsprecherin Nadine Schley betont auf NZ-Anfrage, dass der Vorgang noch in der Anhörungsphase sei und geprüft wurde. Abgerechnet würde entsprechend der Einsatzberichte. Die Kohlenmonoxidgefahr soll darin nicht vermerkt gewesen sein, nachgefragt hatte die Sachbearbeiterin aber auch nicht. Nach Meinung von Brandschutzexperten verstehe sich aber von selbst, dass niemand gefahrlos in ein verqualmtes Gebäude gehen könne. Große Kritik an der Abrechnungspraxis der Stadt gab es zuletzt im „Falkenfall“, den die NZ öffentlich gemacht hatte (siehe Kasten).

Die Einsatzkosten wären jedoch der kleinere Betrag auf dem Wolfgang Beier sitzen bliebe. „Ich bin am Rande meiner Existenz“, sagt der Esperker, nachdem die Mecklenburgische Versicherung die Übernahme des Schadens in Höhe von rund 60.000 Euro ablehnt. „Mir wurde nur gesagt, dass es nicht offen gebrannt hat und die Versicherung deshalb nicht zuständig ist“, sagt er. „Dabei hat der Gutachter vor meinem Nachbarn noch gesagt, dass er von Heizungen überhaupt keine Ahnung hat.“

Auf Anfrage der Neustädter Zeitung versuchte Frank Behrends, Schadenleiter des Unternehmens die Sachlage zu erklären: Nach vorliegenden Erkenntnissen hätten ständige Fehlzündungen in der Brenneranlage am Heizkessel die Rauchentwicklung verursacht, deshalb sei der Heizungsmonteur in Regress zu nehmen. „Das ist dann auch kein Brand“, sagt Behrends. „Gegenüber unserem Kunden haben wir das aber so nicht kommuniziert, das war nicht gut. Wir nehmen noch einmal Kontakt auf und versuchen eine Lösung zu finden“, kündigte der Schadenleiter an. Diese Kontaktaufnahme hat es bereits gegeben, ein klärendes Gespräch erfolgt aber erst nach Beiers nächster Rückkehr aus Schweden Anfang November.

Polizeidirektion schmettert Einsatzrechnungen mehrfach ab

Wie eine NZ-Anfrage bei der Polizei bestätigte, bekommen auch Neustadts Ordnungshüter immer wieder Anhörungen zu Einsatzkosten. Das geschehe auch in anderen Kommunen bei Sachverhalten, „die eine eigene Zuständigkeit der Feuerwehr/Kommune in keinster Weise erkennen lassen und folglich auch eine Begleichung der Kosten durch die PD Hannover erfolgt“, teilt eine Behördensprecherin dazu mit. „Sofern die rechtliche Einschätzung der Polizeidirektion Hannover hinsichtlich der Rechtsgrundlage bzw. Abrechenbarkeit des Feuerwehreinsatzes von derjenigen der Stadtverwaltung Neustadt abweicht, wird dies im Rahmen des Anhörungsverfahrens mitgeteilt“, so die Sprecherin weiter. Das habe mehrfach dazu geführt, dass von einer Gebührenerhebung abgesehen wurde.

Das bedeutet am Ende ausschließlich Verwaltungskosten bei der Stadt - zusätzlich zu den Einsatzkosten.

Drucksache nach „Falkenfall“ lässt weiter auf sich warten

Die Rechnung für eine Hausbesitzerin, die 2020 die Feuerwehr rief, um einen Turmfalken, der hinter ihrem Heizkörper klemmte, retten zu lassen, hatte nicht nur unter NZ-Lesern für Empörung gesorgt, sondern auch die Politik auf den Plan gerufen, Gegenwind gab es sogar von den Grünen, der Partei von Bürgermeister Dominic Herbst. Ein CDU-Antrag im „Ausschuss für Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ forderte im April 2021, Rettungen von Wildtieren nicht mehr abzurechnen.

Die Verwaltung hatte daraufhin die generelle Abschaffung der Abrechnungspraxis ins Spiel gebracht, weil Personalkosten und Einnahmen in keinem guten Verhältnis stünden. Eine im Ausschuss angekündigte Drucksache zum Thema gibt es aber auch Monate später noch nicht.

Wie und wann es weitergeht, ist derzeit noch unklar, so die Stadtverwaltung.

