Container für den Hort kommen

Eltern machen ihrem Ärger Luft – aber auch der Bürgermeister

Bordenau (dgs). Für eine aufgeregte Debatte sorgte im Rat die Beschaffung von Containern für die 40 Hortkinder der Scharnhorstschule. „Wir platzen aus allen Nähten“, machte Dr. Tina Küttner als Elternvertreterin deutlich. Sie verstehe nicht, warum es der Verwaltung in eineinhalb Jahren nicht möglich sei, einen offenkundigen Bedarf zu erfassen und innerhalb eines zumutbaren Zeitraums zu beheben.

Unverständnis auch auf der anderen Seite: „Die Verwaltung hat mit Energie und Herzblut an der Sache gearbeitet“, erklärt die zuständige Fachbereichsleiterin Annette Plein. Sie vermisse die Bereitschaft der Dorfgemeinschaft, auch selbst nach pragmatischen Lösungen zu suchen. Zuletzt hatte der Bordenauer Dorfgemeinschaftsverein mit Kündigung der Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) für den Mittagstisch der Hortkinder zusätzliches Oel ins Feuer gegossen.

Erst nach einer Sitzungsunterbrechung stimmten die Ratsparteien dann doch einstimmig für die Errichtung von zwei Containern auf dem Schulgelände, zuzüglich einer „kleinen Küche“. Die politischen Gremien wollen über den Fortgang unterrichtet werden.

Mehrere Eltern nutzten die Einwohnerfragestunde, um ihrem Ärger Luft zu machen. Nicht nur die Raumnot gefährdet den Hortbetrieb, inzwischen haben auch drei der vier Erzieherinnen die Einrichtung verlassen, nicht zuletzt wegen der unzumutbaren räumlichen Situation, meinen die Eltern. Der Hort nutzt derzeit zwei Klassenräume, die aber nicht entsprechend eingerichtet werden können, weil sie auch für den Schulunterricht gebraucht werden. Die Mittagsverpflegung findet bis jetzt im benachbarten DGH statt.

Das sei in Pandemiezeiten möglich gewesen, jetzt komme aber die Nutzung des DGH wieder in Fahrt, berichtete Noch-Ortsbürgermeister Harry Piehl. Senioren würden nachmittags hier ihre Treffen abhalten, es gebe Anfragen für Familienfeste, Trauerfeiern finden statt. Durch den Hort sei das DGH in der Woche bis 15.45 Uhr blockiert. „Wo sollen die Senioren hin?“ fragte Sieglinde Ritgen, wie Piehl im Vorstand des Dorfgemeinschaftsvereins. Deshalb nun die Kündigung an die Stadt zum 30. November.

Bürgermeister Dominic Herbst machte seinem Ärger Luft und griff Piehl persönlich an. Die Kündigung grenze an „Schikane“, schimpfte er. Das DGH werde keine 60 Tage im Jahr von der Dorfgemeinschaft genutzt. „Sozial finde ich das nicht“, erklärte Herbst an die Adresse des Sozialdemokraten Piehl. In anderen Dörfern wie Hagen oder Mandelsloh funktioniere eine gemeinsame Nutzung der Einrichtungen von Jung und Alt. Das Verhalten des Dorfgemeinschaftsvereins wertete er als „indirekte Erpressung“.

Trotz aller Wortgefechte: Am Ende stand die Einigung. Genutzt werden soll die ehemalige Containeranlage der Kindertagesstätte „Ratzenspatz“ in der Goethestraße - auch wenn diese wohl nicht eins zu eins umgesetzt werden könne, wie Plein meinte. „Wir haben mehrfach einen Ortstermin angeboten, keiner ist gekommen“, machte Piehl noch einmal seinem Ärger Luft. „Sonst hätten wir längst eine Lösung gehabt“, zeigte er sich überzeugt.

