Kränkungen, Krisen, Kraftquellen

Lebensberatung bietet Gesprächsabende an

Christine Koch-Brinkmann, Rosita Kühn, Elisabeth Kunze und Heidemarie Glaser von der LebensberatungFoto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Mitarbeiterinnen der Lebensberatung im Kirchenkreis laden zu drei Gesprächsabenden ins Gemeindehaus an der Stiftskirche in Wunstorf ein. Das Thema des ersten Abends am Montag, 11. Oktober, lautet: „Du hast mich verletzt - was jetzt?“ Der zweite Abend am Montag, 1. November, steht unter der Überschrift: „Ich krieg die Krise - na und?“ Motivierend geht es am Montag, 15. November weiter unter dem Motto: „Entdecke Deine Kraft - wie denn?“

Verletzungen sind in privaten wie beruflichen Beziehungen unvermeidbar, sie geschehen, auch wenn sie nicht gewollt sind, wissen die Mitarbeiterinnen der Lebensberatung. Deswegen sei es gut, sich damit zu beschäftigen. „Krisen gehören zum Leben, markieren oft Wendepunkte oder Übergänge und erfordern Veränderung“, sagen sie.

Wie man damit umgeht und vielleicht sogar einen persönlichen Gewinn darin entdecken kann, wollen die Expertinnen an den Gesprächsabenden herausarbeiten. Sie finden jeweils von 19 bis 20.30 Uhr im Gemeindehaus, Stiftsstraße 5b, in Wunstorf statt. Die Leitung der ersten beiden Abende haben Heidemarie Glaser und Elisabeth Kunze, den dritten Abend moderieren Rosita Kühn und Christine Koch-Brinkmann. Die Veranstaltungen können - kostenfrei - als Reihe oder einzeln besucht werden.

Anmeldung sind erforderlich unter Telefon 05032/61100 oder per E-Mail: lebensberatung.neustadt@evlka.de mit Angabe der Telefonnummer.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1176 vom 25.09.2021