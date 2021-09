Weichen für berufliche Zukunft gestellt

KGS-Studien- und Berufemesse mit vielen Ständen und Vorträgen

Dachdecker-Azubi Leon Lange zeigt den Schülerinnen Amelie Börner und Anna Böhle (re.), wie Schiefer bearbeitet wird.

Neustadt (dgs). Am Mittwoch war zwar kein Unterricht angesagt in der KGS , aber die Schüler der Jahrgänge acht bis 13 haben trotzdem jede Menge dazugelernt und der eine oder andere hat sogar schon die Weichen für seine berufliche Zukunft gestellt. Trotz Corona führte die Schule ihre beliebte Studien- und Berufemesse durch und nicht weniger als 44 Firmen aus der Region stellten sich in der KGS vor. Schulleiter Burkhard Jonck bewertete vor allem die persönliche Begegnung zwischen Schülern und Unternehmen positiv. „Trotz zunehmender Digitalisierung wollen wir daher nicht auf eine solche Messe verzichten“, betonte Jonck.

Handwerker vor Ort waren ebenso vertreten wie Großunternehmen wie MTU oder Volkswagen. Mit dabei auch Bundeswehr und Polizei, Krankenhäuser und Diakonie, Behörden wie das Finanzamt oder die Stadtverwaltung fehlten ebenso wenig wie Sparkassen und Versicherungen. Auch verschiedene Hochschulen informierten vor Ort. Gerade für die Unternehmen sei eine die Messe ein wichtiger Termin für den Neustart, so Jonck. Durch Corona konnten viele Ausbildungs- oder Praktikumsplätze nicht besetzt werden.

Das Neustädter Unternehmen IKN hatte seinen Informationsstand in der Pausenhalle aufgebaut. Mit Annie Schulz und Louis Thielking standen gleich zwei Azubis als Ansprechpartner für die Schüler bereit. Beide lassen sich bei IKN zum technischen Produktdesigner ausbilden. „Ich kannte damals zwar den Firmensitz an der Herzog-Erich-Allee, wusste aber nicht, was die genau machen“, berichtete Annie Schulz. Inzwischen entwickelt die Auszubildende 3-D-Modelle von Maschinen- und Anlagenkonstruktionen. IKN baut Kühlsysteme für Zementanlagen und ist weltweit tätig. Mitarbeiter Florian Brüsewitz war schon zwei Monate für IKN in Amerika tätig. „Wir suchen noch Auszubildende und Praktikanten“, sagte er.

Für Jasmin und Leni ist es noch etwas hin, bis der „Ernst des Lebens“ beginnt. Die beiden Neuntklässlerinnen wollen erst einmal ihr Abitur schaffen. Aber Vorstellungen von ihrem Werdegang haben sie schon. Bei beiden stehen Polizei und Bundeswehr als Arbeitgeber hoch im Kurs. „Da konnten wir uns heute sehr gut informieren“, fanden sie. Dass auch Schüler in diesem Alter schon sehr genau wissen, was sie wollen, stellt auch Klassenlehrerin Lisa Stenzel immer wieder fest. Sie begrüßte es, dass die Jugendliche hier erste Gespräche führen können und sich schon einmal um einen Praktikumsplatz kümmern.

In der Pandemiezeit hat die KGS alle berufsorientierenden Maßnahmen wie Praktika oder Betriebeabend online durchgeführt. Schwerpunkt dieser Messe sind die Vorträge der Unternehmen. Die Schüler konnten vorab interessenbezogen zwei bis drei davon auswählen. Insgesamt gab es 110 Vorträge mit 3.000 Vortragsplätzen, verteilt auf über 40 Vortragsräume in der Schule

Schüler des Gymnasiums Gaußstraße und der Leine-Schule konnten dieses Mal pandemiebedingt nicht teilnehmen

Ausgabe-Nr. 1176 vom 25.09.2021