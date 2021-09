Warum stehen Fahrradständer an Überwegen der Memeler Straße?

Fläche aus Sicherheitsgründen belegt - andere Ideen möglich

Der Anblick der Fahrradbügel an der Memeler Straße ist etwas ungewöhnlich - genutzt werden die Anlagen nach berichten von Anwohnern bisher nicht.

Neustadt (tma). Die Sanierung der Memeler Straße ist abgeschlossen und neben einer neuen Asphaltdecke auf der Straße sind vor allem die höher gelegten Fußgängerüberwege schnell ersichtlich. Etwas irritiert sind einige Anwohner jedoch über die mit aufgestellten Fahrradbügel an den „Zebrastreifen“.

„Wofür [...] die vielen Fahrradständer dort sein sollen, erschließt sich mir nicht. Wie der Name Übergang schon sagt, geht oder fährt man darüber. Wer kommt auf die Idee dort Fahrradständer hin zu bauen? Es ist weder ein Spielplatz, eine Eisdiele oder ähnliches in der Nähe“, wundert sich Andrea Ruzic, die in einem Wohngebiet lebt, was von der Straße abgeht. Wie andere Leser der Neustädter Zeitung beobachtet sie, dass Anwohner ihre Fahrräder auf die Grundstücke stellen und die Bügel ohne angeschlossene Drahtesel auskommen.

Verkehrskoordinator Benjamin Gleue erklärte auf Nachfrage, dass die Fahrradständer verschiedene Funktionen haben. Einerseits soll so verhindert werden, dass die Straße quer gekreuzt wird, der Hauptgrund ist zu verhindern, dass Autos die Flächen als Parkplätze nutzen. „Das würde sonst die Sichtachse zu sehr beeinträchtigen“, so Gleue. Auch Bäume und Büsche sind daher an den Stellen keine Lösung.

Die Bügel seien jedoch einfach zu entfernen und müssten keine permanente Lösung sein, sollten sie nicht genutzt werden. „Wenn jemand eine bessere Idee hat, kann er sich gerne melden“, sagt der Koordinator, erreichbar unter Telefon 05032/84-160.

