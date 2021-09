Radfahrerin beim Abbiegen erfasst

Neustadt (r/tma). Erneut ist es zu einem Unfall gekommen, weil ein Autofahrer beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen hat. Am Montag, 13. September, gegen 19.25 Uhr, ist dabei an der Wunstorfer Straße eine 24-Jährige mit ihrem grauen Seat Leon in die Herzog-Erich-Allee eingebogen.

Beim Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 43-jährigen Radfahrerin, die sich leicht verletzte.

Wer Hinweise zu dem Unfallhergang am 13. September geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 05032/9559-0 zu melden.

