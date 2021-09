Diebstahl kann schnell aufgeklärt werden

Scherben auf dem Fußboden, Instrumente und Verstärker verschwunden - die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs.

Mecklenhorst (dgs). Schon wieder ein Einbruch auf dem Sportplatzgelände des FC Mecklenhorst. Dieses Mal hat es Mitglieder einer ortsansässigen Musikband getroffen, die schon seit Jahren in einem alten Container neben dem Clubhaus ihren Übungsraum haben. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde auf dem abgelegenen Gelände durch ein hinteres Fenster in den Container eingebrochen. Nach Angaben der Musiker wurden dabei vier E-Gitarren und zwei Akustikgitarren entwendet. Weiterhin fehlten Verstärker, Lautsprecher, Kabel und weiteres Musikequipment. Den Schaden bezifferte die Band gegenüber der Polizei auf 12.000 Euro.

Ein Tatverdacht fiel allerdings schnell auf eine Person, die sich im engeren und weiteren Umfeld an Übungsabenden der Band am Tatort aufhielt. Die Musiker selbst stellten den Verdächtigen an dessen Wohnort in Garbsen noch am gleich Abend zur Rede. Er gestand die Tat ein und gab die entwendeten Gegenstände wieder heraus. Entgegen einer ersten Meldung gehört der 29-jährige Täter aber nicht der Band an.

Die Polizei durchsuchte daraufhin die Wohnung des amtsbekannten Beschuldigten. Untersucht wird, ob er noch für andere Taten in Betracht kommt und ob weitere Personen an dem letzten Einbruch beteiligt waren. Auch seine Beziehungen zur Band und zum Sportverein sind Gegenstand der Ermittelungen.

