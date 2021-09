80-Jähriger Radfahrer wird schwer verletzt

Neustadt (r/tma). Noch in der vergangenen Woche ist es am Freitag, 17. September, gegen 16.20 Uhr an der Mecklenhorster Straße zu einem schweren Unfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes ist ein 55-jähriger Audi-Fahrer beim Verlassen eines Tankstellengeländes mit einem 80-jährigen Radfahrer kollidiert, da dieser von der Herzog-Erich-Allee aus kommend auf der falschen Straßenseite fuhr. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0511/109-1888 zu melden.

