Ohne die Grünen läuft nichts im neuen Rat

Koalitionsgespräche stehen an - welches Dreier-Bündnis wird es?

Neustadt (dgs). Noch ist alles offen im neuen Rat. Nach dem anstrengenden Wahlkampf ist erst einmal eine kleine Verschnaufpause angesagt, bevor die Koalitionsverhandlungen beginnen. Hauchdünn liegt die CDU nach Stimmen vor der SPD, auf die Sitzverteilung hat das aber keinerlei Auswirkungen. Beide Parteien haben zwölf Mandate im neuen Rat. Da eine große Koalition derzeit nicht hoch im Kurs steht, läuft alles auf eine Dreier-Bündnis hinaus. Klar ist: Ohne die Grünen läuft nichts im neuen Rat.

Knapp drei Prozent hat die CDU verloren, mit Blick auf den Bundestrend sieht die Parteivorsitzende Silvia Luft das Ergebnis aber durchaus positiv. „Wir haben fünf Jahre gute Kommunalpolitik gemacht“, ist sie überzeugt. Gerade das Bündnis „Sansibar“ mit Grünen und UWG habe zuletzt Stabilität bewiesen, so Luft. Trotzdem sei ihre Partei nach allen Seiten offen. Gespräche mit den anderen Parteien sind noch nicht gelaufen. „Erstmal die Bundestagswahl abwarten“, lautet die Devise.

Wiebke Osigus, Parteivorsitzende der SPD, zeigt sich erfreut, dass Programm und Kandidaten den breiten Zuspruch der Wähler gefunden haben. Ein Prozent mehr als vor fünf Jahren holten die Sozialdemokraten. „Für uns ist dies Auftrag und Ansporn, in den nächsten Jahren dieses Votum mit Inhalt und Leben zu füllen, und dies wird uns auch bei den kommenden Gesprächen leiten“, so Osigus. Die Kooperation der SPD mit der CDU im Rat hielt zwar keine fünf Jahre durch, trotzdem sind die beiden großen Parteien bei anstehenden Themen von der Stadtentwicklung bis zur Digitalisierung oft nicht weit auseinander.

Fest steht: Die Grünen sind das berühmte Zünglein an der Waage. „Die Nacht am Sonntag war kurz“, lacht die grüne Spitzenkandidatin Jasmina Cortese. Das Warten habe sich aber gelohnt. „Wir freuen uns sehr, dass wir beim Stimmenanteil um mehr als 50 Prozent zugelegt haben und nun ganz klar drittstärkste Kraft sind“. Cortese zieht zusammen mit Marie Zoey Wolters und Maria Sinnemann zum ersten Mal in den Stadtrat ein und arbeitet dort mit den erfahrenen Mandatsträgern Anja Sternbeck, Manfred Lindenmann und Godehard Kass

zusammen. Jetzt wollen sie erst einmal in Klausur gehen...

Kräftig zugelegt hat auch die FDP, die nun drei Vertreter in den Rat entsendet. Personalfragen sind bereits geklärt: Nicht mehr dabei ist Thomas Iseke, der die Ratsarbeit als Fraktionsvorsitzender über lange Jahre prägte. Seine Nachfolgerin ist die Helstorferin Ute Bertram-Kühn. Außerdem gehören der Fraktion mit Edward-Philipp Pieper und Arne Wotrubez zwei Ratsneulinge an. Ob die FDP-Fraktion künftig eine Kooperation eingehen wird, sollen „eventuelle Gespräche“ zeigen. „Wir sind grundsätzlich dazu bereit und freuen uns auf eine gute und kooperative Zusammenarbeit im Rat“ so Bertram-Kühn.

„Hochzufrieden zeigt sich der UWG-Vorsitzende Willi Ostermann mit dem Wahlergebnis, auch wenn der Verein trotz eines einsatzstarken Wahlkampfs nur ein halbes Prozent hinzugewonnen hat. Die UWG habe sowohl in der Opposition als auch zuletzt in der Kooperation - anders als vielleicht erwartet - gute Arbeit geleistet, betont er.

Besonders freut sich die UWG über das gute Abschneiden bei den Ortsratswahlen und die neu errungenen Mandate in Mardorf und Poggenhagen. Was die Zusammenarbeit im neuen Rat anbelangt, gibt sich die UWG offen. „Wir werden selbstverständlich mit allen reden, außer mit der AfD und der Basis“, sagt Ostermann.

