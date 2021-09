Juku bietet zwei Kunstwochen in den Herbstferien an

Fotografieren, zeichnen, malen - das Kursprogramm läuft

Neustadt (r/dgs). Die Jugendkunstschule (Juku) bietet erstmals zwei „Kunstwochen“ in den Herbstferien an. Sie sind altersmäßig gestaffelt: Vom 18. bis 22. Oktober können Kinder von sechs bis neun Jahren jeden Tag von 9 bis 16 Uhr an verschiedenen Kunstangeboten teilnehmen. In der zweiten Woche können Kinder ab zehn Jahren nähen, malen, fotografieren, töpfern und mit verschiedenen Materialien experimentieren. Es wird ein Unkostenbeitrag von 80 Euro plus 25 Euro Materialgeld erhoben. Die Verpflegung muss selbst mitgebracht werden. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Juku oder per Anruf zu erfahren.

Aber auch sonst läuft das Kursprogramm. Im September starten in der Juku ein Zeichenkurs, der Kids-Fotoclub und das Stoffatelier. „Zu zeichnen ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, auf was dabei geachtet werden muss“, meint Dozentin Angela Rennemann. In ihrem Kurs lernen Kinder verschiedene Zeichenmaterialien kennen und auszuprobieren. Kursstart ist am Montag, 20. September, um 17 Uhr in der Juku an der Lindenstraße.

Nach dem Motto von Friedrich Dürrenmatt „Jeder kann knipsen, auch ein Automat - aber nicht jeder kann beobachten“ geht Dozentin Andrea Grams mit Kindern auf Fotosafaris. Beginn ist Samstag, 18. September, um 11 Uhr. Im Stoffatelier können Kinder mit Stoffen arbeiten. Es wird genäht, gemalt, gestempelt, die eigene Nähmaschine kann mitgebracht werden.

Die „Klecks-Akademie“ für Kinder ab drei Jahren mit Begleitung findet im Oktober statt. Kinder können hier in Begleitung eines Erwachsenen mit Dozentin Katharina Wasilowska-Walther Bilder mit Farben und allerlei Materialien gestalten. Es wird darum gebeten, unempfindliche Kleidung oder einen Malkittel mitzubringen. Zu einem weiteren „Kids-Fotoclub“ lädt Dozentin Grams am Mittwoch, 22. September, ab 15.30 Uhr ein.

Im November gibt es dann eine Buch- und Schreibwerkstatt, wo eigene Bücher hergestellt werden und es rund um Schrift und Buchstaben geht. Sogar Geheimschriften sollen erkundet werden.

Nähere Infos gibt es auf der Homepage der Jugendkunstschule Neustadt unter www.juku.neustadt-rbge.de. Anmeldungen können sofort unter kunstschule.juku.neustadt@web.de abgegeben werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1175 vom 18.09.2021