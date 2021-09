Shooters starten beim VfL Stade in die Saison

Rückkehrer: Nach dem plötzlichen Abgang von Center Damion Moore kam kurzfristig Brandon McLean aus den USA zu den Shooters zurück. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (r/dgs). Am Sonntag um 16 Uhr ist der erste „Jump“ in der neuen Saison. Nach fünf Wochen gemeinsamer, harter Arbeit und vielen Testspielen, wird es nun ernst. Das Auftaktprogramm mit den Spielen in Stade und dem Heimspiel gegen Aschersleben (25. September) sind direkt zum Start zwei Standortbestimmungen, um zu sehen, wie weit das Team ist.

Gastgeber Stade hat viele Spieler aus dem vergangenen Jahr halten können und zudem einige junge, talentierte Spieler dazu geholt. „Einen dieser neuen Spieler kennen wir sehr gut, denn am Brett hat sich der VfL die Dienste von Michail Margaritis gesichert, der unser Team nach zwei Jahren verlassen wollte“, berichtet Jan Gebauer, Manager der TSV-Shooters. Angeführt wird das Team des spanischen Trainers Fernandez von zwei weiteren Spaniern.

„Die Stader sind besonders zu Hause immer sehr stark und gehören vielleicht aktuell nicht zu den Topfavoriten, aber wenn es eine verletzungsfreie Saison wird, wird das Team sicherlich um die Playoffplätze mitspielen,“ so Gebauer.

Die Neustädter fahren die zwei Stunden in den hohen Norden jedenfalls nicht, um die Punkte zum Saisonstart dort zu lassen. „Das Team macht einen immer fitteren Eindruck und alle arbeiten wirklich viel, um die Saisonziele zu erreichen. Ich gehe davon aus, dass beide Teams sehr schnell spielen werden und es ein kräfteraubendes Spiel wird, wo sich am Ende vielleicht die längere Bank durchsetzen wird,“ so Gebauer weiter.

Bis auf Sven Hennig, der aufgrund seiner Knie OP noch einige Wochen ausfallen wird, kann das Coachduo Buss und Benkelberg wohl auf den kompletten Kader bauen. Hinter Fabio Galiano steht einzig noch ein kleines Fragezeichen, da muss man sehen, ob er trainieren kann oder nicht. Nachdem Center Damion Moore die Shooters in Richtung 1. georgische Liga verlassen hat, ist mit Brandon McLean ein bereits bekannter Ersatz aus den USA eingetroffen. McLean spielte schon 2019/20 für den TSV Neustadt.

„Sollte es vom Spiel einen Livestream geben, werden wir diesen natürlich über unsere Social Media Kanäle teilen und hoffen auf Unterstützung am Bildschirm“, lädt Gebauer ein.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1175 vom 18.09.2021